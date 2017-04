Na loja Born, é tudo uma questão de atitude

Nesta nova loja para bebés e crianças, perto do Jardim da Estrela, em Lisboa, há roupas originais, confortáveis e ideais para brincar, algumas nascidas de peças de adulto já sem uso

José Caria

Uma t-shirt com estrelas e planetas, um macacão com padrões geométricos e uma sweatshirt com missangas contam uma parte da história da Born, a nova loja de roupa e acessórios para bebés e crianças dos 0 aos 12 anos, aberta em Lisboa há dois meses, por três amigas.

Aqui não há peças para meninos e para meninas, nem artigos com as tonalidades estereotipadas, como o tradicional cor-de-rosa e o azul-bebé. Há, isso sim, padrões coloridos e originais (de girafas, zebras ou peixes, por exemplo) em peças que as proprietárias Marta Levezinho, Sara Nolasco e Teresa Mota (arquiteta, designer e jornalista, respetivamente) encontram no estrangeiro, a maioria feita com algodão biológico. E também noutras, que resultam da transformação de roupas de adulto. “Temos vestuário divertido, confortável e bom para brincar”, descreve Teresa Mota. “Queremos fugir ao clássico e ao género diferenciado, procuramos a nossa onda em cada peça ou marca que confecionamos ou compramos”, acrescenta Marta Levezinho.

Olhe-se, então, para a parede revestida a madeira reciclada, onde se lê “Reborn”. É aqui que se encontra o coração desta loja. O objetivo é que qualquer pessoa deixe a roupa de que já não precisa. Por cada saco doado, receberá dois euros que podem depois ser descontados nas peças Reborn, resultado das transformações que as proprietárias dão às roupas entregues (os preços variam entre os €12 e os €20). Com a ajuda de uma equipa de costureiras, nascem novos leggins, bodies, sweatshirts, saias, calções, calças, macacões, chapéus, entre muitas outras peças infantis. “Olhamos para cada uma delas e vimos o que são capazes de gerar. Podem ser usadas para fazer um bolso, um cós ou revestir o interior de um chapéu. Essa também é a parte mais criativa e a que nos distingue neste mercado”, resume Sara Nolasco.

Nos outros cabides, encontram-se os macacões da Picknik (Barcelona), os bodies da Duns (Suécia), as saias da Bangbang Copenhagen (Copenhaga) e as sweatshirts da Popupshop (Dinamarca). E, em breve, hão de juntar-se outras peças estampadas com desenhos feitos pelas três proprietárias. Animação não faltará nunca por aqui.

Born > Cç. da Estrela, 179, Lisboa > T. 91 434 9245/ 91 842 7454 > seg-sáb 10h-19h