A Lisbon Duck Store é para miúdos e graúdos

Em Lisboa, abriu uma loja só de patinhos de borracha coloridos. Da rainha de Inglaterra ao Duck Vader, há mais de 180 modelos

Mario Joao

Podia ser uma brincadeira de crianças mas não é. O ano passado, Francisco São Marcos foi a Barcelona comemorar os seus 40 anos com o irmão João. Nas ruas da cidade, os irmãos encantaram-se com uma loja que só vendia patos de borracha. Menos de um ano depois, a 8 de março, abriram um negócio igual na Baixa de Lisboa.

A loja faz as delícias de crianças e adultos, portugueses e estrangeiros, que se surpreendem com prateleiras cheias de patos de borracha coloridos (não há só os clássicos amarelos). São 180 modelos diferentes, da rainha de Inglaterra ao Duck Vader, marinheiro, cabeleireira, advogado, índios e cowboys, agricultor... No top de vendas estão os noivos e os unicórnios. A maioria custa 8,95 euros e as miniaturas 5 euros. Há ainda porta-chaves e em breve chegarão uns patos maiores com 30 centímetros.

Mário João

Lisbon Duck Store > R. da Madalena, 54, Lisboa > T. 21 580 9594 > seg-dom 10h-20h