A loja Alma Viva é para o menino e para a menina

Na loja Alma Viva, no Porto, não há cor-de-rosa e cozinhas para elas nem azul-bebé e carrinhos para eles. Os estereótipos ficam do lado de lá da porta

Lucília Monteiro

A original Alma Viva, na Praça D. Filipa de Lencastre, na Baixa do Porto, atrai diferentes gerações desde 1997, com as suas montras mágicas. “Curiosamente, muitos adultos compram os nossos brinquedos”, contam Nuno Ferreira e Rita Brandão, os responsáveis por este negócio familiar, que quer alargar a oferta nesta nova Family Concept Store, na Rua do Rosário, aberta em novembro passado. Para além dos brinquedos, há roupa, calçado e acessórios, por enquanto concentrados na primeira infância (até aos cinco anos). O efeito encantatório, esse, mantém-se. “A loja é o nosso cartão de visita e tem de refletir as nossas ideias”, explica Nuno.

Em esqueletos de casinhas de madeiras estão expostas as peças, maioritariamente unissexo, abandonando os estereótipos do rosa e das cozinhas para as meninas e do azul e dos carrinhos para os meninos. Houve um trabalho de curadoria do casal de designers, selecionando produtos duráveis, de boa qualidade, clássicos, feitos com materiais ecológicos, pouco processados. Falamos de marcas como a Little Green Radicals, roupa orgânica sem aquele ar de cópia de modelos adultos, a Salt-Water Sandals, sandálias resistentes à água e à areia, cuja imagem mantém-se praticamente inalterada desde 1940, a Biobu, loiça biodegradável de linhas simples, ou a Authentic Models, reproduzindo modelos antigos de aviões, barcos, balões e jogos, dando largas à imaginação dos miúdos, sem os sobrecarregar de referências.

Nos fundos, existe ainda uma grande área, onde se realizarão atividades para toda família (sessões de contos e de música, por exemplo), assim como conversas entre pais, pediatras, obstetras... “Mais do que uma loja, é um lugar de partilha de formas de estar e de encarar a infância e a vida adulta”, remata Rita.

Alma Viva > Family Concept Store > R. do Rosário, 294, Porto > T. 22 494 7993 > seg-sáb 10h-13h, 14h-19h