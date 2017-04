The Base Surf Caffe: Ondas, para que vos quero

No Mercado de Campo de Ourique, em Lisboa, abriu uma loja de material técnico de surf. Tem pranchas e acessórios de topo para surfadas felizes

Mario Joao

Quem tem a ideia de que só com carros é que se fazem test drives, está bem enganado. Uma das mais-valias da loja The Base Surf Caffe é precisamente a de possibilitar o teste de novos modelos de pranchas, sem quaisquer custos associados. O empréstimo é por um dia e a experiência pode ajudar a encontrar a prancha mais acertada para o gosto de cada um. Longe das praias mas perto de quem pratica, a The Base Surf Caffe está a funcionar desde novembro do ano passado numa das lojas do Mercado de Campo de Ourique, mais associado à gastronomia do que propriamente ao desporto. “Pensámos fora da caixa. Acredito que o centro do surf é Lisboa, aqui estão os praticantes, que variam o tipo de ondas, vão para vários sítios, mas retornam sempre à base, a casa”, defende Miguel Mouro, um dos responsáveis pelo projeto.

Na The Base Surf Caffe não existe uma grande variedade de marcas porque os responsáveis preferiram apostar em material de topo. Há pranchas de alta performance alinhadas na parede, de marcas como a californiana Rusty, as australianas Chilli e Jason Rodd, a havaiana Town & Country e as portuguesas Jam e Wanted. Os preços variam entre os €460 e os €660, mas encontram-se ali alternativas, como pranchas em segunda mão (também fazem reparações), e, embora possa parecer que só têm material para surfistas experientes, Miguel Mouro garante que a oferta da The Base abrange “todos os níveis de praticantes”. Depois, vende-se material técnico como quilhas, shops, tail pads e os fatos da Hurley, a marca que patrocina o atual campeão do mundo de surf, o havaiano John John Florence.

Fazer uma visita apenas para conviver, trocar experiências e aventuras nas ondas também é possível, já que a The Base Surf Caffe tem funcionado como ponto de encontro da comunidade surfista.

Em agosto, durante a etapa do Taiti do campeonato do mundo de surf, vai estar à venda na loja, em exclusivo, uma edição limitada de calções e t-shirts da marca Hurley.

The Base Surf Caffe > Mercado de Campo de Ourique > R. Coelho da Rocha, Lisboa > T. 21 395 1786 > ter-qui 12h-19h, sex-sáb até 21h