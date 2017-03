The Red Wolf dá cor às nossas paredes

Filipe Duarte e Joana Campos Silva são a dupla por detrás de uma nova marca portuguesa. A The Red Wolf quer fazer chegar o design e a ilustração com preços acessíveis a nossas casas

Lucília Monteiro

O lobo vermelho, nativo da América do Norte, é uma espécie em vias de extinção. Quando, há cerca de um ano, o designer Filipe Duarte, e a mulher, Joana Campos Silva, decidiram criar uma marca de design e de ilustração, The Red Wolf pareceu-lhes ser um bom nome. “O lobo acompanhou-nos sempre nas histórias de adolescência. Vemo-lo como uma personagem simpática, não como um vilão”, justifica Filipe, 37 anos, que é também professor de multimédia e design gráfico na Escola Artística Soares dos Reis, no Porto.

As primeiras ilustrações nasceram da necessidade do casal decorar a própria casa. Os amigos começaram a pedir-lhes o mesmo e os dois perceberam que talvez faltasse uma marca de ilustração que “todos pudessem ter em casa”, sem ser excessivamente cara e, ao mesmo tempo, sem cair na massificação de outras existentes no mercado. “Com o tempo, descobrimos que as pessoas se afeiçoavam às ilustrações que tinham”, recorda Joana Campos Silva que, embora não desenhe, é quem dá os palpites e serve de inspiração a Filipe. “Costumo dizer que sou a musa e ele é o moço”, ri-se. “Há quem comente que, mesmo não sendo eu em nenhum dos desenhos, parece que estou sempre lá”, conta Joana, que gere uma empresa de desenvolvimento de marcas e é a criadora do mapa Porto Fashion Makers (haverá uma nova edição em abril).



A The Red Wolf desenha, sobretudo, mulheres e animais. “A personagem feminina é a nossa área de conforto”, confessa Filipe Duarte. Talvez, nota, por serem as “mulheres com um perfil moderno, sensíveis e com bom gosto” as principais clientes da marca. A ilustração Yellow Bike (uma mulher sentada numa bicicleta) tem sido o best-seller, mas também as coleções Woman Color, The Woman and the Bird, The Woman Rider ou a Wild Surfer, além das ilustrações com animais, como a Zebra – comprada sobretudo para decorar os quartos de rapazes – e a Nufa, a cadela de Joana (à venda no site da marca por €16). Em abril, chegará uma nova ilustração: uma mulher com a Casa da Música como pano de fundo.

À venda no site da marca e nas lojas The Feeting Room (Porto e Lisboa), Mercado 48, Sanimaia e Wise (Porto), A Desconfiada (Aveiro), Loja Real, Icon Shop e A Mula (Lisboa), Casa Mãe (Lagos)