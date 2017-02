Na nova loja de Júlio Torcato, a moda é em família

É o pai Júlio Torcato que dá o nome à loja e ateliê, no Porto, mas lá dentro juntam-se as suas criações e as da filha Inês

Lucília Monteiro

Há muito que Júlio Torcato, nascido na Trofa há 58 anos, pensava abrir uma loja/ateliê no Porto, “onde pudesse mostrar toda a filosofia e estética da marca”. O facto de a filha do estilista, Inês, com 26 anos, ter seguido o mesmo percurso do pai – estudou três anos em Belas Artes, mudou depois para design de moda e, entre outros prémios, foi uma das vencedoras do concurso Bloom (novos criadores) do Portugal Fashion – acelerou a concretização da ideia. “Era uma evolução lógica”, comenta o criador que desenha também para a Decénio e a Lion of Porches.

A loja de autor, aberta há poucos dias, próximo da igreja de Cedofeita, é uma espécie de quatro em um, juntando a loja/ateliê do estilista e a loja/ateliê da filha Inês. De um lado, a roupa de Júlio Torcato, misturando “clássicos da alfaiataria com conceitos mais desportivos e casuais” para homem e, desde há alguns anos, também para mulher, e, noutra sala, as criações de Inês Torcato, “com um espírito mais alternativo”. A jovem criadora, confessa, “não ter imaginado” seguir as pisadas do pai. Ainda que, como recorda o estilista, a rir, “ela começou a ir para a Moda Lisboa no carrinho de bebé”. Orgulhoso, o pai salienta “a visão acutilante e pragmática” de Inês. “Ela vê o que eu não vejo”, diz.

A arquitetura da loja, a cargo de José Carlos Nunes, deixou à vista o cobre dos candeeiros, dos espelhos e dos reposteiros que seguram grandes cortinas pretas. Em breve, estará ali disponível a coleção primavera/verão Not Only Ordinary People, apresentada, em outubro, no último Portugal Fashion. No fundo, acredita o designer, está é uma loja-montra que pretende ser uma prova de que o Porto está no bom caminho para se posicionar ao lado de outras cidades europeias capitais da moda.

Na próxima coleção de inverno 2017/2018, a lançar em março, no Portugal Fashion, Júlio Torcato apresentará uma linha “mais clean e mais comercial, com inovações técnicas a nível dos tecidos e recorrendo a alguma tecnologia”.

Júlio Torcato > R. Sacadura Cabral, 118, Porto > T. 22 752 7204 > seg-sáb 10h-19h