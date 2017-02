Diogo Miranda: De Felgueiras para o mundo

É uma das promessas da moda em português, com loja e ateliê em Felgueiras, de onde saem as criações com a marca Diogo Miranda. É uma das lojas de designers nacionais que faz a capa da VISÃO Se7e desta semana com roupa, calçados e acessórios orgulhamente made in Portugal

Rui Duarte Silva

“O nosso trabalho é criar desejos.” Quem o costuma dizer é Diogo Miranda, 28 anos, quando descreve o seu trabalho. A comemorar dez anos de carreira, o criador, formado em Design de Moda pela Cenatex e que passou pelo ateliê de Miguel Reyes, em Sevilha, andará, nas próximas semanas, a acertar agulhas para a coleção de inverno 2017-18 que apresenta no próximo Portugal Fashion (de 22 a 25 de março). Este ano, a primeira década da marca não vai passar em branco na passerelle. Diogo Miranda promete “reinterpretar peças que foram verdadeiros hits” como a coleção inspirada no arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Embora viva no Porto, há cinco anos, Diogo Miranda regressa todos os dias às origens para trabalhar no seu ateliê, que partilha o espaço com uma loja aberta ao público, situada mesmo no centro de Felgueiras, numa casa onde já funcionou uma escola.

Diogo Miranda, conhecido pelos seus vestidos longos, de cocktail, de cintura marcada, feitos com tecidos nobres, e que têm apaixonado mulheres como a manequim portuguesa Sara Sampaio, a blogger brasileira Helena Bordon ou a atriz indiana Sonam Kapoor, exporta 85% das suas criações.

Além da loja em Felgueiras, a marca tem uma plataforma online onde se vendem todas as peças e coordenados (inclui, mesmo, conselhos de como as vestir), um showroom permanente em Nova Iorque, estando ainda disponível em lojas multimarca do Médio Oriente. Apesar de toda a criatividade que põe em cada uma das suas peças, Diogo Miranda não considera que a moda possa ser comparada à arte. “Daqui a seis meses todas estas criações vão para saldos. A arte não.”

Rui Duarte Silva

Diogo Miranda > Pça. da República, 60, Felgueiras > T. 255 925 423, 91 115 7180 > seg-sex 9h30-18h30