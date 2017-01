Terraço da Cotovia, uma loja em nome da Terra (e de todos nós)

Duas atrizes abriram uma nova loja de cosmética biológica no Porto. Porque a pele também pode (e deve) mimar-se de forma consciente

Lucília Monteiro

Comecemos pelo nome: Terraço da Cotovia. “A cotovia anuncia o amanhecer, uma nova era e, neste caso, de maior consciência ambiental”, justifica Ângela Marques, uma das atrizes responsáveis pela loja de cosmética biológica e natural que abriu, no Porto, no início de dezembro. Ângela e a sócia, a também atriz Diana Sá, já eram consumidoras deste tipo de produtos e decidiram, por isso, “lançar um negócio que fizesse sentido”. “Não deixámos de ser atrizes, mas sentimos que há uma consciência cada vez maior”, continua Ângela, que faz parte da associação cultural Astro Fingido.

Desenhada pelo austríaco Patrick Hubbman, a Terraço da Cotovia apostou num mobiliário com madeiras naturais a remeter para um ambiente campestre. Certo é que, aqui dentro, não se encontra nada feito à base de petróleo, com parabenos ou testado em animais. Com uma gama alargada de produtos que vai desde o bâton ao gel de banho, passando pelos discos desmaquilhantes feitos de algodão orgânico. A Nature Orchestra, com a linha de rosto e corpo The Natural Human, é, por ora, a única marca portuguesa da nova loja.

Dos Estados Unidos vêm a Dr. Bronner’s, com um sabonete líquido 18-em-um que dá para várias utilizações diferentes (óleo de banho, after shave, champô), e a linha da Aubrey Organics. Maquilhagem e bâtons da francesa Avril, cremes de mãos da alemã Benecos, champô da escandinava Urtekram, águas micelar dos laboratórios Biarritz são ainda alguns dos produtos de cosmética à venda nesta loja com preocupação pela saúde e pelo ambiente. Por nós, portanto.

Além da nova loja do Porto, durante o mês de janeiro, a Terraço da Cotovia também terá uma loja online, onde estarão disponíveis para venda os seus produtos.

Terraço da Cotovia > Tv. da Figueiroa, 48, Porto > T. 91 798 7670 > seg-sáb 10h30-19h30