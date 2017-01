Desporto é na centenária (e resistente) Casa Senna

Foi fundada em 1834 por Alexandre José de Senna e, hoje, é de pedra e cal que continua a vender material para desporto, tendo-se especializado em calçado para corrida, atletismo e trail. A velhinha e resistente Casa Senna é uma das lojas do roteiro de lojas de desporto que, esta semana, faz o tema de capa da VISÃO Se7e

Mário João

Bilhares e jogos diversos. Era este material desportivo que a Casa Senna, a loja mais antiga de desporto do País, começou por vender em 1834, ano em que foi fundada por Alexandre José de Senna. Em 1903, o rei D. Carlos nomeou-a fornecedora da Casa Real, uma honra que permitia o uso dos dizeres "Armas Reais Portuguesas" na fachada do estabelecimento, o número 42 da Rua Nova do Almada, no Chiado, onde ainda agora funciona a loja principal.

Os anos passaram, quase dois séculos, na verdade, e hoje a Casa Senna continua a receber clientes que aqui vêm comprar todo o tipo de material para desporto. A casa resistiu à passagem do tempo, ao incêndio do Chiado, ao aparecimento de novas modalidades e também às modas, especializando-se em calçado técnico para atletismo, corrida e trail. “Continuamos a vender de tudo para qualquer modalidade e a equipar as mais variadas instituições com máquinas e material”, explica Manuel Dias, 68 anos, um dos sócios. Atrás dos balcões, estão funcionários experientes e conhecedores prontos a aconselhar porque, como dizem, não querem “um cliente só por um dia”. Querem, digamos, um cliente para a vida.

Casa Senna > R. Nova do Almada, 42-52, Lisboa > T. 21 342 3437 > seg-sex 10h-19h, sáb 10h-13h > R. D. Estefânia, 155 A, Lisboa > T. 21 314 7116 > seg-sex 10h-19h, sáb 10h-13h