Vintage Department: As peças que faltavam

Criações de designers, objetos industriais modificados e algumas linhas mais arrojadas cabem na mais recente loja da Vintage Department, no Porto

Já imaginou ter um bar, uma estante ou um sofá feitos a partir de pedaços de aviões originais, com milhares de horas de voo na sua história? É assim a Aviation Collection, uma das linhas mais arrojadas da loja que acabou de abrir no Porto, junto ao Mercado Ferreira Borges. Foi pelo puro prazer de procurar, encontrar, restaurar e vender peças que apreciam que Alma Mollemans e Emily Tomé criaram a Vintage Department, com lojas também em Lisboa e na Comporta, onde se vendem peças clássicas de designers, objetos alterados, alguns exemplares industriais adaptados à decoração e acessórios descobertos em viagens.

Aqui, é fácil tropeçar em nomes como Christian Lacroix, Sigurd Ressel, Arne Jacobson, Martin Vesser ou Charles and Ray Eames. A criação nacional é assinada por Sandra Baia, com as suas esculturas de forma minimalista e orgânica, numa combinação de aço e acrílico.

Vintage Department > R. Ferreira Borges, 68-70, Porto > T. 91 888 8854 > seg-dom 12h-20h