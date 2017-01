Trendy Pillows & Dot: Juntar os trapinhos

O que é que a decoração e a roupa de criança têm em comum? Muito, como se pode ver na loja Trendy Pillows & Dot, no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa

António Bernardo

Não se encontraram a duas à esquina nem tocaram concertina ou dançaram solidó. Encontraram-se, sim, numa e noutra feira, no Porto, e depois na concept store La Place, na Foz, onde se tornaram vizinhas. Até que, para as marcas Trendy Pillows e Dot, surgiu uma oportunidade que nenhuma das duas quis desperdiçar: um espaço grande, em Lisboa, com uma montra gigantesca e uma janela ao fundo que dá para um jardim e enche tudo de luz. E, sim, aí resolveram voltar a encontrar--se, juntaram os trapinhos e instalaram-se na nova casa.

As duas marcas – uma de decoração, outra de roupa de criança – foram criadas por mulheres do norte que queriam mais do que aquilo que viam no mercado. A Trendy Pillows surgiu para ajudar aquele grupo de raparigas que quer sair da alçada dos pais, comprar casa e fazer dela um cantinho só seu. Mas nesta faixa etária o orçamento não estica, torna-se difícil ir pelo barato sem ser igual aos outros e não há dinheiro para recorrer a decoradores, sabiam Maria João, Filipa e Joana, que fizeram nascer a Trendy Pillows. Criaram, então, as almofadas (quadradas ou retangulares, de algodão, linho ou veludo, entre €23 e €40) conjugáveis entre si, depois vieram os tapetes, as mantas (€69,90), os castiçais, os cestos, os individuais de palhinha (€15 o par), a cerâmica portuguesa e outras peças de decoração, coisas que se podem ir comprando, com a certeza de que a casa se vai compondo e não é igual a todas as outras.

Ali ao lado, outros tecidos, de roupa de criança (dos 0 aos 10 anos), da Dot (que já tinha um espaço na Embaixada), com fraldas de pano e fofos, laços e folhos, cueiros e vestidos, calções a condizer para irmãos e irmãs. Tudo coisas que saíram não do armário, mas da net, onde o negócio de Mariana, Marta e Sónia foi florescendo, em Portugal e também lá fora. Agora está à vista, no Porto e em Lisboa.

António Bernardo

Na loja também se vendem brincos e colares da Our Sins, com coroas de princesa e corações, anjos e estrelas, com ordens muito específicas no verso da embalagem: never stop dreaming (nunca pares de sonhar), think a little less, live a little more (pensa um pouco menos, vive um pouco mais) ou trust life a little bit (confia um bocadinho na vida).

Trendy Pillows & Dot > R. Tomás da Anunciação, 5B, Lisboa > T. 21 249 0409 > seg-sáb 10h30-19h30