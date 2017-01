Armani Exchange: Itália em dose dupla

A marca mais jovem e acessível do grupo Giorgio Armani tem agora duas lojas em Portugal – uma em Lisboa, outra no Porto. Com os “básicos não básicos” e também as tendências da estação

Quando se fala em Armani Exchange, vêm logo à ideia as três peças mais representativas da marca: calças de ganga, t-shirts e casacos de cabedal. Até agora apenas disponíveis no estrangeiro, estes “básicos não básicos”, assim os define Giorgio Armani, estão, desde o final de novembro, disponíveis em duas lojas em Portugal. A notícia veio devagarinho, primeiro com a abertura em Lisboa, na Avenida da Liberdade, onde o grupo Giorgio Armani se instalou há 20 anos com uma loja Emporio Armani. Cerca de duas semanas depois, foi a vez do Porto receber, na Rua de Santa Catarina, a segunda Armani Exchange portuguesa. A loja de Lisboa, com 350 metros quadrados, é a maior da Europa, mas ambas estão decoradas com superfícies espelhadas, mobiliário em metal e tons de cinza e preto.

Nas prateleiras e expositores mostram-se agora as coleções de outono/inverno de homem, senhora e acessórios, uma gama de peças de linhas sóbrias, qualidade italiana e inspiração nova-iorquina. A paleta de cores inclui o preto, o branco, o azul, o cinza e o vermelho e ainda algumas peças camel (cor utilizada, por exemplo, num sobretudo de lã clássico e na mala tipo bucket, ambos da linha feminina). Estão lá os jeans, de vários modelos e lavagens, as t-shirts com o logótipo da Armani Exchange-AX desenhado de várias formas, os casacos de cabedal, os ténis masculinos, as malas e carteiras femininas. Para além dos “básicos”, as tendências da estação também marcam presença: bonés, bomber jackets, parkas acolchoados e saias plissadas. Há ainda uma linha com calças, sweatshirts e calções, bem como uma linha de acessórios, óculos, relógios, mochilas e chapéus de chuva. A Armani Exchange é a marca mais jovem e acessível do grupo italiano Giorgio Armani, que integra, entre outras, Armani Privé, EA7, Armani Collezioni, Armani Junior ou Armani Jeans. Lançada em 1991, chega agora a Portugal. E logo em dose dupla.

Há duas semanas, a Armani inaugurou também uma Armani Outlet no Vila do Conde The Style Outlets. A loja, com 230 metros quadrados, tem vestuário e acessórios Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Collezioni, Armani Jeans, EA7, Armani Junior e Armani Acessórios, com descontos que vão de 30% a 70 por cento.

Armani Exchange > Av. da Liberdade, 9, Lisboa > seg-dom 10h-20h > R. de Santa Catarina, 212, Porto > seg-dom 10h-20h