Brincadeiras mil na UfaLufa

Do mundo do faz de conta nasceu, no Porto, esta loja para crianças a que os pais que gostam de brincar também não vão resistir

Lucília Monteiro

Foi ao “ritmo alucinante das mães e das crianças que nunca param quietas” que Carla Ferreira e Liliana Ribeiro foram buscar o nome para a loja que abriram há pouco mais de meio ano, no quarteirão de Miguel Bombarda, no Porto. “Traduz o que somos: uma loja divertida”, resumem. Na UfaLufa, dizem, procuram “apostar em produtos e marcas que não tenham distribuição massificada”. O facto de ambas serem mães – Carla tem um menino de dois anos e Liliana dois gémeos com seis anos – não é indiferente na hora de selecionarem os artigos que ali vendem. As duas empresárias têm em conta o design das peças, mas também o seu lado didático e, não menos importante, a boa relação entre qualidade e preço.

De um lado da loja estão as roupas para bebés e crianças até aos seis anos, a maioria feita à mão e com materiais orgânicos e de marcas portuguesas como a Rabo de Palha, Chicken Chicos, Royal Pearalicious, Kid in Blue, Mamã Dá Licença ou a BBme (para grávidas). “Sempre que é possível, apostamos na moda feita em Portugal que não se encontra nas lojas habituais”, conta Liliana Ribeiro.

Lucília Monteiro

Na outra zona da UfaLufa encontram-se mil-e-um-brinquedos: as bonecas tradicionais da Miniland, que mostram às crianças a existência de diferentes etnias (€15,95 a €25,95); a pista de comboios da Small Foot, que pode ser acrescentada aos poucos; o teatrinho de sombras da Coco d’en Haut (€47); os fantoches articulados da Puppet on a Stick (€12); os diversos jogos de madeira; os animais insufláveis criados pela designer Libuse Niklova para a FATRA (€20), que a loja representa em Portugal. No meio da loja está a tenda tipi que pode ser personalizada ao gosto de cada um e é feita à mão, com estampagem artesanal, por Carla Ferreira (a partir €140) – autora dos candeeiros Histórias Daqui e Dali, também disponíveis por encomenda. Nas paredes, expõem-se ilustrações em aguarela da Tutu Illustration e da Coletivo Page. Em suma: esta é mesmo uma loja para muitas brincadeiras. Ufa!

Até meados de janeiro, vale a pena espreitar a montra da UfaLufa, onde um rapaz segura, feliz, uma girafa insuflável da FATRA. Um projeto com hologramas feito em parceria com o Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

UfaLufa > Centro Comercial Bombarda > R. Miguel Bombarda, 285, loja 26, Porto > T. 22 325 8694 > seg-sáb 12h-20h