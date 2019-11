Carne e cerveja, uma combinação perfeita para saborear na nova 'tap room' Porco Fumado, em Lisboa

Na Porco Fumado, a nova tap room de Alcântara, com produção própria de cerveja artesanal, as ribs de vaca e a costela de porco para partilhar são pratos de encher o olho e o estômago

Marcos Borga

Recém-chegados a Portugal, a ideia inicial dos Del Pozzo, três irmãos brasileiros, foi abrir um bar de cerveja artesanal, mas, como Giordano tem mão para a cozinha, rapidamente evoluiu para uma tap room com uma pequena ementa de doses generosas. A quantidade de entrecosto de vaca e de costela de porco é proporcional ao seu sabor.

Para pôr de pé a Porco Fumado, em Alcântara, foram necessários oito meses de obras profundas, em que os três rapazes arregaçaram as mangas. Depois de comprarem todos os materiais, construíram mesas, cadeiras, bancos altos e o próprio forno e fumeiro – uma caixa acoplada ao forno, por onde entra o fumo da lenha de oliveira, a ideal para dar o sabor às peças de vaca e de porco. As ribs de vaca (1,6 kg para 4-5 pessoas, €55) precisam de encomenda prévia, porque demoram 13 horas no fumeiro, mas a costela de porco (1,4 kg, 4-5 pessoas, €42; 360 g dose individual, €10), com cerca de seis horas de fumeiro, há sempre, a qualquer hora do dia. A carne é temperada com sal, pimenta-preta e paprica, entre outros condimentos, e o molho leva tomate, vinho branco, açúcar mascavado, cebola e alho. Os pratos de carne incluem três acompanhamentos: batata rústica, maionese brasileira (uma espécie de salada-russa com batata, cebola e cenoura), coleslaw e salada de tomate. Para quem preferir apenas picar qualquer coisa, enquanto bebe uma cerveja artesanal, Giordano aconselha a salsicha acebolada caseira (€4), feita com carne de porco em tripa de cordeiro, ou a dose de porco desfiado (€4), cozinhado lentamente no fumeiro durante oito horas. São 40 lugares para se sentar e degustar uma mão-cheia de cervejas artesanais, concebida por Giordano, sem esquecer a preta oat meal stout, também ela com um toque fumado.

Marcos Borga

Porco Fumado > R. Fradesso da Silveira, 53, Lisboa > T. 21 246 5720 > ter-qui 12h-22h, sex-sáb 12h-24h