Nestes dois restaurantes, em Lisboa, os cogumelos são o ingrediente principal

É nesta altura do ano que crescem a maior parte das espécies silvestres comestíveis, como os míscaros, boletos e cantarelos. Desde as entradas às sobremesas, as ementas destes dois restaurantes em Lisboa são feitas em torno deste fungo comestível. Vale a pena reservar mesa