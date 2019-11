Wine & Soul: Vinhos em tom maior

Três bons exemplos do potencial do Douro para a produção de grandes vinhos com muita fruta, muito boa acidez e muito equilíbrio. A opinião do critíco gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Na última edição, saudámos o lançamento do Pintas Douro 2017, do casal de enólogos Sandra Tavares da Silva e Jorge Serôdio Borges, por se tratar de um vinho singular. Este vinho foi o princípio de tudo para aquela dupla, que apostou em mostrar que era possível fazer grandes vinhos no Douro. E mostrou, não só com o Pintas mas também com outros vinhos de sua autoria, entre os quais se contam seis apresentados na mesma ocasião: Pintas Character Douro Tinto 2017, Quinta da Manoella VV Douro Tinto 2017, Manoella Douro Tinto 2017, Pintas Porto Vintage 2017 (vinho generoso já aqui referido, em antecipação à sua chegada ao mercado), Manoella Douro branco 2018 e Guru Douro Branco 2018.

Todos tinham cabimento nesta coluna, cada qual com as suas características, mas por economia de espaço escolhemos apenas três que, além dos mesmos criadores, partilham a origem em vinhas velhas e o território no Vale de Mendiz, na sub-região de Cima Corgo: o Quinta da Manoella VV Tinto, elaborado com uvas de uma vinha com 107 anos e com cerca de 30 castas indígenas do Douro; o Pintas Character Tinto, também um field blend de vinhas velhas com cerca de 30 castas autóctones da região; e o Guru Branco, de uma vinha com 57 anos, portanto velha. São vinhos com grande concentração, complexidade e frescura, que justificam amplamente a expectativa com que são aguardados pelos seus apreciadores.

Quinta da Manoella VV Douro DOC Tinto 2017

Cor entre violeta e roxo, quase opaca, aroma muito fino e complexo a frutos vermelhos (cereja) com sugestões de bosque; paladar elegante com estrutura fora do comum, taninos sedosos muito bem integrados, equilíbrio perfeito e final longo, superfresco, perto da perfeição. €80

Pintas Character Douro DOC Tinto 2017

Uvas selecionadas de três dezenas de castas de vinhas velhas fazem este vinho de cor violeta intensa, aroma ainda fechado, mas complexo, paladar impressivo com fruta, taninos e acidez perfeitamente integrados. O fator frescura compensa os 14,7% vol. de álcool e o vinho encanta. €24,80

Guru Douro Branco 2018

Vinho de uvas das castas Viosinho, Rabigato, Códega do Larinho e Gouveio de vinhas velhas com 57 anos, tem cor citrina brilhante, aroma fino com boas notas de fruta e minerais, paladar sofisticado com a fruta, a acidez e a mineralidade bem integradas, conferindo-lhe complexidade. €24,80