Regresso feliz ao restaurante Rogério do Redondo, no Porto

Era de prever e confirma-se que o restaurante reapareceu em forma e está ao nível do melhor que se faz na cozinha portuguesa. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o recém-reaberto Rogério do Redondo, no Porto

Lucília Monteiro

Chegou com a primavera a notícia da reabertura do Rogério do Redondo e teve o devido eco nestas páginas, através da escrita feliz de Miguel Carvalho, que disse o que importava saber na altura sobre o ambiente, a comida e os propósitos de Rogério Sá no regresso à sua casa. Passou, entretanto, tempo suficiente para avaliar o estado das coisas, não só na cozinha mas também no ânimo dos frequentadores deste restaurante. E pode revelar-se já que as coisas vão bem, mesmo muito bem. Entramos e dá gosto ver tanta gente saudável dos dois lados do balcão que separa a cozinha da sala: de um lado, as cozinheiras que manuseiam com aparente facilidade grandes tachos (cabidela, tripas) e ainda maiores tabuleiros (vitela e robalo no forno, cabrito na brasa); do outro, os clientes que se batem galhardamente com essas e outras iguarias.

A ementa muda todos os dias, com meia dúzia de entradas, além do pão (bom) e azeitonas, entre 15 e 20 pratos, e perto de uma dezena de sobremesas. Parece que nada mudou: tem tudo o que havia no passado e também os produtos vêm dos mesmos fornecedores, a comida é feita pelas mesmas mãos (Fátima Pinto voltou) e com os mesmos sabores. Como não ir lá?

Comecemos com o salpicão e o presunto, que se dizem caseiros e têm sabores que o comprovam, com a chistorra, saborosa linguiça de Navarra, ou com as portuguesíssimas petingas fritas, que apetece trincar, mal as vemos. Depois, no rol diário há sempre filetes de pescada com arroz de feijão (pescada fresca, filetada ao momento), filetes de polvo com arroz de polvo (há ferramentas modernas nesta cozinha de sabores antigos e o Josper, forno que permite grelhar no carvão e preservar os sucos e as texturas dos alimentos, como neste caso, garante uma tenrura sem igual), peixe-galo com açorda de ovas, bacalhau e pescada cozidos com todos, fígado de viela na frigideira, costeletão de boi e outras iguarias merecedoras de atenção.

Tudo isto, sem esquecer os pratos fixos de cada dia: terça-feira, chispe com feijão vermelho, cenoura e grelos (com aquele molho e aquela substância capazes de matar todas as fomes); quarta-feira não tem prato certo e tanto pode ser mão de vaca como rojões com papas de sarrabulho, cozido (de novembro a fevereiro) ou galo de cabidela (galo velho, intenso e gostoso, e de tal porte que basta metade para três pessoas); quinta-feira, tripas à moda do Porto, enriquecidas com pernil, presunto e salpicão caseiros; sexta-feira, bolinhos de bacalhau com arroz de bacalhau e ovos estrelados (sim, misturam-se os ovos no arroz e pode parecer mal, mas sabe tão bem); sábado, cabrito assado; domingo ainda não está bem definido, mas será dia de bacalhau, provavelmente “à Faixa”, que vai ao forno com cebolada, após breve fritura, e é acompanhado com arroz de bacalhau. Tudo muito bom, sem inovações, mas com produtos de qualidade e culinária soberba. Boa doçaria regional com aletria, canilhas, matateus e rabanadas (na época que está a chegar) em evidência. Muito boa garrafeira. Serviço muito eficiente e simpático.

Lucília Monteiro

Rogério do Redondo > R. Joaquim António de Aguiar, 19, Porto > T. 22 536 2215 / 91 995 0657 > ter-sáb 12h-15h, 20h-22h30, dom 12h-15h > €30 (preço médio)