No renovado restaurante Varanda de Lisboa, no Hotel Mundial, os olhos também comem

No oitavo piso do Hotel Mundial, o restaurante Varanda de Lisboa reabriu com nova decoração e nova ementa, desenhada pelo chefe consultor Vítor Sobral, na qual se destaca o cozido à portuguesa e um delicioso polvo no forno com amêndoas, damascos e amendoim. A vista (deslumbrante) sobre a cidade, essa, mantém-se

É na vista sobre Lisboa que nos focamos, assim que saímos do elevador e entramos no restaurante Varanda de Lisboa, no Hotel Mundial, no Martim Moniz. Estamos num oitavo andar, janelas de vidro de cima a baixo, a cidade aos nossos pés: o rio Tejo fica à nossa frente, o Castelo de São Jorge, de um lado, o Convento do Carmo, do outro, e o casario antigo estende-se por todo o lado. Podíamos continuar a enumerar os monumentos que se avistam daqui, mas há que focar-nos nas novidades. O restaurante panorâmico reabriu ao público, com nova decoração, assinada por Cristina Santos Silva, do gabinete Artica.

Do antigo Varanda de Lisboa, ficaram apenas as paredes e o mural, da autoria de António Sena, Luis Filipe e Guilherme Casquilho. Salientam-se as peças de mobiliário em madeira, cadeiras e sofás confortáveis, em tons de castanho e azul. Também o bar, no centro da sala, ganhou destaque. Peça-se um cocktail, enquanto se consulta a ementa, desenhada pelo chefe Vítor Sobral, convidado para fazer renascer a tradição portuguesa à mesa. À hora de almoço, nada melhor do que pedir a sugestão do dia, com opções fixas: pataniscas de bacalhau com arroz de tomate, à segunda-feira; arroz de pato, à terça; lulas recheadas com puré de batata, à quarta; cozido à portuguesa, à quinta, e peixe do dia assado no forno, à sexta. Ao fim de semana, há a feijoada à brasileira, ao sábado, e cabrito no forno à Mundial, ao domingo. O menu completo (inclui uma entrada, prato e sobremesa do dia) custa 19,50 euros.

O nosso almoço coincidiu com o dia do cozido à portuguesa, por isso não resistimos a pedir este prato farto, bastante apetecido nos dias de frio. Os diferentes tachos chegam arrumados num carrinho, servidos com toda a amabilidade e simpatia. "Quer mais um bocadinho de arroz? E a couve é suficiente? Gosta de todos enchidos?" Respondemos afirmativamente a todas as perguntas e recebemos o prato (devidamente) composto. O sabor lembra-nos o cozido feito pelas nossas mães e avós. O arroz feito com o caldo do cozido (há também sopa do cozido), as couves cozidas no ponto certo, as carnes variadas e os enchidos gulosos fazem desta refeição um verdadeiro banquete, que nos reconforta até a alma.

Além dos pratos do dia, também há serviço à carta. A alheira de maçã e ovo de codorniz (€9,50), nas entradas, e o polvo no forno com amêndoas, damascos e amendoim (€24), nos pratos de peixe, merecem destaque, mas há muito mais para experimentar. Esta Varanda de Lisboa é, sem dúvida, um lugar onde apetece estar.

José Carlos Carvalho

Varanda de Lisboa > Hotel Mundial > Pç. Martim Moniz, 2, 8º andar, Lisboa > T. 21 884 2000 > seg-dom 12h30-15h, 19h30-22h30