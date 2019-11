Izakaya by Ikeda: Japão servido em pequenas porções, no Porto

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Chamam a atenção as lanternas de papel e os noren (pequenas cortinas tradicionais japonesas), logo que entramos no restaurante de cozinha japonesa Ikeda, que o chefe Agnaldo Ferreira (dono do Hikidashi, em Lisboa) abriu no Porto, em 2017. Na sala de baixo, agora chamada Izakaya – ou tasca japonesa, traduzido à letra –, aumentou-se a largura do balcão (onde se sentam 17 pessoas, frente a frente com os sushimen a trabalhar), e colocaram-se quatro mesas altas (cada uma para quatro pessoas). “Quisemos criar um ambiente mais informal”, explica Tiago Branco, o gerente, optando por um menu “de partilha, com pratos em pequenas porções”, ideal para conhecer (e saborear) as diferentes técnicas da cozinha nipónica. A sala de cima, a Tsuru, decorada com três mil origamis suspensos no teto, continua a servir a carta tradicional, fica a nota.

Num dia de chuva, como aquele em que visitámos o Izakaya, soube bem o chá de erva--príncipe com que iniciámos a refeição, mas o mizudashi (chá frio) também cairia bem. As sangrias (de frutos vermelhos e saké ou de espumante e vinagre balsâmico) e os sakés são bebidas ideais para jantares longos. O primeiro prato a ser servido é o minitártaro especial (€10), um temaki desconstruído numa chip de alga crocante com tártaro de atum, vieiras, gema de ovo de codorniz e ovas, que se come à mão em três dentadas (delicioso). Chega depois outra novidade: o tori teriyaki (€7), um prato quente, de travo picante, com pedaços de frango salteados em molho agridoce, cebolinho e shichimi togarashi (mistura de especiarias).

Já nos tinham avisado de que há um gunkan que tem surpreendido – leva ovo de codorniz, trufa e azeite de trufa –, o que confirmámos logo de seguida. Convém dizer, nesta altura, que os gunkan (€10/duas peças) são sempre uma surpresa do chefe, daí que possa não ser este que chegue ao balcão ou à mesa. A espetada de wagyu com pimentos padrón (€12/duas peças), os tacos de peixe branco, salmão ou atum (€8 a €11), o nigiri de magret de pato e foie gras (€12/duas peças) e o mini ika udon (caldo quente de macarrão, salteado com legumes e lulas, €10), são outras novidades, numa carta feita de pequenas porções para partilhar – em que também cabem, claro, as fatias de peixe cru ou sashimi.

A ementa é complementada por uma carta de cocktails (com e sem álcool), como o Japanese Pornstar, feito com coulis de maracujá, xarope de baunilha, saké e espumante.

Izakaya by Ikeda > R. do Campo Alegre, 416, Porto > T. 91 549 9363 > ter-qui, dom 12h30-15h, 20h-23h, sex-sáb 12h30-15h, 20h-24h