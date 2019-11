Sabores de outono: 6 novas ementas da época para experimentar no Porto

1 / 6 D.R. 2 / 6 D.R. 3 / 6 D.R. 4 / 6 D.R. 5 / 6 D.R. 6 / 6 D.R.

1. Restaurante Astória, Porto

No restaurante do Hotel InterContinental, há cogumelos – muitos e de diversas variedades – em quase todos os pratos, além de trufa, castanhas, muito peixe, algum marisco, raízes e citrinos. “Os cogumelos são quase uma obsessão desta época, por isso a carta tinha de estar cheia deles”, sublinha o chefe Paulo Leite, que mantém a matriz portuguesa à mesa, com influências de outras latitudes, por onde já passou. A refeição pode começar por uma sopa de cogumelos selvagens, com “trufa” de rabo de boi (€12). Já nas entradas, o destaque vai para a salada de lavagante e bivalves, com pepino, pão fumado e caviar Oscietra (€15), adaptada à época. Em alternativa, prove-se uma inesperada ligação do atum grelhado, em carvão, com burrata de búfala, pickle e emulsão de dióspiro (€12). “Tentamos trabalhar com peixe sempre fresco”, diz Paulo Leite. “Não vamos ter ervilhas ou favas, mas sim muitas folhas verdes, raízes (cenoura e pastinaca) e alguns citrinos”. No que toca aos pratos principais, a atenção divide-se entre os de peixe – onde o tamboril grelhado assume o protagonismo, ao lado do puré de couve lombarda, pezinhos de porco de coentrada e dashi de porco (€30) – e a caça. Neste último, é o peito de pato, com arroz de pato e cogumelos (outra vez presentes), beterraba, aipo e trufa negra de Périgord (€34), que aquece e reconforta o paladar. Na carta, mantêm-se os clássicos faisão, cogumelos e trufa (€65/duas pessoas) e o arroz de peixes e crustáceos (€65/duas pessoas).

Para terminar, não podia faltar um doce. Difícil será mesmo escolher, pois não faltam opções tentadoras. Deixe-se de parte os queijos e a fruta laminada para provar as uvas maceradas, financier de aguardente, gelatina de Vinho do Porto e granizado de espinafres (€8), o soufflé de banana e chocolate com gelado de cumaru (€9) ou a amarena com leite de cabra (€8). Um verdadeiro hino ao outono, visível não só no colorido de pratos, mas também nos sabores quentes e reconfortantes. Astória > Hotel InterContinental, Pç. da Liberdade, 25, Porto > T. 22 003 5600 > seg-dom 12h30-15h, 19h30-22h

2. Vinum Restaurant & Wine Bar, Vila Nova de Gaia

Os vegetais da época são os protagonistas da nova carta do restaurante Vinum, nas caves Graham’s. Nas entradas, o chefe Francisco Miranda propõe coração de couve lombarda com recheio de moelas e queijo de cabra (€16). Nos pratos principais, o bacalhau chega à mesa na versão “à Braga” (€26), cozido a baixa temperatura e ligeiramente frito, acompanhado de um crumble de malagueta, um pil pil feito com o suco da cozedura, cebola, batata e dois tipos de pimentos salteados que passaram na parrilla. Quem aprecie os sabores da grelha, tem ainda, como opções, o polvo assado na brasa com esparregado de nabiça, rebentos de ervilha, puré e crocante de casca de batata (€22), ou a já célebre vaca velha servida em filet mignon com abóbora em pickle, assada com mel e confitada com alecrim (€29). À sobremesa, brilham os citrinos com uma composição de gelado de laranja, gomos de clementina, lima e crumble de amêndoa (€7). Caves Graham's > R. do Agro, 141, Vila Nova de Gaia > T. 22 093 0417 > s eg-dom 12h30-15h, 19h30-24h

Lucilia Monteiro

3. Fava Tonka, Leça da Palmeira

O menu deste restaurante vegetariano, sazonal e orgânico muda – e muito – consoante a estação. Nesta altura do ano, entram, sobretudo, os tubérculos e as raízes. “Há muita fartura de tudo o que sejam couves, grelos, nabos, nabiças”, diz o chefe Nuno Castro, que acumula a cozinha do Fava Tonka com o Esquina do Avesso, ambos em Leça da Palmeira. E é tudo português, cultivado sobretudo na zona de Marco de Canavezes. Na carta, agora apenas com dois pratos frios, destaque-se o tártaro de beterraba com gelado de queijo de cabra com um caviar de algas e folhas de endívia roxa (€9).

Nas sugestões quentes – e que convidam à partilha –, salientam-se o topinambur com boletos, trufas e castanhas cruas (€12); a couve coração grelhada com emulsão de batata e azeite biológico (€10); um prato com várias texturas de nabos com beurre blanc de algas e cenouras baby cruas (€9,50); ou as feijocas com cogumelos morilles e couve coração, com pão frito de alho (€10), a fazer lembrar uma feijoada. Termine-se a refeição com a sobremesa de couve-flor, avelã e caramelo salgado (€5), que resulta, em parte, do “aproveitamento das aparas da couve que dão para fazer um crumble com avelã”, revela o chefe. Sinal de que, no Fava Tonka, nada se perde, tudo se transforma. R. de Santa Catarina, 86, Leça da Palmeira, Matosinhos > T. 91 534 3494 > seg, qua-dom 12h30-15h, 19h30-23h

4. Vogue Café, Porto

No primeiro restaurante e bar em Portugal da conhecida revista de moda, renovou-se o menu a pensar nos dias mais frios. Para início de refeição, como aperitivo, sugere-se o cocktail Black November (há um novo a cada mês), com Vodka Absolut Taylor's Chip Dry, Cordial de pera e baunilha, sumo de toranja e clara de ovo (€7). Na carta – disponível a qualquer hora, entre as 12h e a uma da manhã (sextas e sábados até às 2h) –, do chefe Tiago Matos, sugere-se, nas entradas, o ovo cozinhado a baixa temperatura, com favas e chouriço crocante (€8), o tártaro de novilho tandoori (€11) e um poké bowl de salmão (€11). Nos pratos principais, ao bacalhau curado com brandade e coentros (€19), juntou-se o salmão grelhado com risotto de alho francês, lima e açafrão (€19) e o robalo com puré de aipo fumado, cebolete e lentilhas (€22). Já nas carnes, além do franguinho do campo com noodles (€17) e da barriga de leitão crocante com espinafres e batata glaceada (€18) – o leitão pode ser servido também numa sanduíche –, há carré de borrego com cevadinha de espargos (€21) e magret de pato com castanhas assadas, cogumelos e verduras (€20). Finalize-se a refeição com um cheesecake de manteiga de amendoim (€7) ou um creme brulée de requeijão, figo e vinho do Porto (€7). R. de Avis, 10, Porto > T. 22 339 8550 / 93 210 0297 > seg-qui, dom 12h-1h, sex-sáb 12h-2h

Divulgacao

5. The HUB Gastrobar, Porto

É com produtos nacionais e ajustados à época de outono que o chefe André Silva inscreve novos sabores na ementa no The HUB, o gastrobar do Porto Palácio Hotel, aberto 24 horas, todos os dias. “O objetivo é ter sempre pratos fora da caixa, para partilhar, em ambiente informal”, sublinha. A criatividade apura-se em trabalhar sabores quentes, como os cogumelos e a caça que “não podia faltar nesta nova carta”, nota. Assim, entre os novos pratos está o javali confitado com compota de maçã e alho negro, espuma de boletos com foie e cebola roxa, e o robalo do mar com raiz de cerefólio.

Na ementa, mantém-se a lula em brioche com tinta de choco, raia com funcho e molho de champanhe, e o tofu com tomate assado, molho teriaki e cogumelos shimegi. Já nas sobremesas, destaque para o açafrão com iogurte e kumquat, para dar aquele toque cítrico ao outono. “É uma experiência gastronómica, com toque de autor, onde se mantém alguns clássicos revigorados”, resume Andé Silva. Porto Palácio Congress Hotel & SPA > Av. da Boavista, 1269, Porto > T. 22 608 6600 > aberto 24 horas

6. Egoísta, Póvoa de Varzim