Guia Michelin: Estes são os restaurantes com Estrela para 2020

Terminou a espera, mas ainda não foi desta que Portugal se estreou na categora das três Estrelas Michelin. No entanto, chegaram boas-novas do Teatro Lope de Veja, em Sevilha, na Andaluzia, onde, nesta noite de quarta, 20, decorreu a gala do Guia Michelin Espanha e Portugal 2020.

Portugal conseguiu mais quatro restaurantes premiados com uma Estrela Michelin – “uma cozinha de grande fineza, compensa parar”, diz o guia –, entre os quais está o Mesa de Lemos, do chefe Diogo Rocha, restaurante situado na Quinta de Lemos, em Silgueiros, a 14 quilómetros de Viseu.

Entre os três outros novos estrelados, está o Epur, em Lisboa, com o francês Vincent Farges ao leme (depois de ter estado na Fortaleza do Guincho), o Fifty Seconds , restaurante que o cozinheiro basco e multipremiado Martín Berasategui abriu, há um ano, na Torre Vasco da Gama, também na capital, e o Vistas , em Vila Nova da Cacela, Algarve, onde Rui Silvestre volta a conseguir uma Estrela (já a tinha ganho aquando da passagem pelo Bon-Bon, no Carvoeiro).

Nos últimos dias, os responsáveis pelo Guia tinham prometido que 2020 seria “um ano excecional” para a gastronomia de Portugal e Espanha, “com um crescimento em todas as categorias”, em particular na atribuição de uma Estrela. Nas suas inúmeras visitas pelos restaurantes dos dois países, os inspetores do Guia Michelin constataram “um dinamismo sólido em diversas comunidades autónomas”, prometendo, nesta edição, que os premiados estariam repartidos “na geografia ibérica.”

