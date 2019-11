À fatia ou inteiro: Na LXeeseCake, há oito variedades de cheesecake para provar

Na LXeeseCake, em Lisboa e em Oeiras, há oito receitas de cheesecake para todos os gostos: do clássico de frutos vermelhos ao de limão ou de maracujá. A estes, adicionámos doses generosas de outros doces e sobremesas, e cozinhámos um roteiro guloso por 12 lojas, em Lisboa e no Porto. Está no tema de capa da VISÃO Se7e, esta quinta, 21, nas bancas