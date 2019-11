Douro e Alentejo: Parada de grandes vinhos

Saúda-se com alegria a nova edição do Pintas, a nova imagem com a tradicional qualidade do Tapada do Chaves e o novo Tapada de Coelheiros Garrafeira. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Tem cada vez mais pinta, o Pintas! Entenda--se o termo pinta de forma substantiva, como qualidade do que tem um estilo próprio, e prove-se o vinho Pintas da colheita de 2017 para atestar o seu inconfundível caráter, que se revela tanto no aroma muito fino e complexo como no paladar impressivo, ao mesmo tempo elegante e poderoso. Esta edição vem (re)confirmar a categoria de um vinho que cada vez dá mais nas vistas, em Portugal e no mundo.

E passamos ao Alentejo com mais razões para alegrar. Na Tapada do Chaves, produzem-se vinhos notáveis há mais de cem anos. Pertencem-lhe duas das vinhas mais velhas do Alentejo. E delas retirou a equipa do enólogo Pedro Baptista, sabiamente, o vinho branco abaixo descrito (e outro tinto de que falaremos oportunamente), que são os exemplos mais acabados da qualidade que ali mora. Como se sabe, passou a ser administrada, há dois anos, pela Fundação Eugénio de Almeida (Cartuxa). Que, para já, quer nestes topos de gama, quer nos restantes vinhos da Tapada do Chaves, soube renovar-lhes a imagem e preservar a antiga qualidade.

Outro acontecimento com ressonância alentejana a despertar o mercado foi o lançamento do Tapada de Coelheiros Garrafeira 2012. Trata-se da marca mais emblemática da Herdade de Coelheiros, em Arraiolos, onde, na década de 90, começaram a ser produzidos grandes vinhos, pela mão experiente do enólogo António Saramago. Após um período de indefinição, mudou de donos, em 2015, e de equipa de enologia (Saramago já tinha saído), em 2016, liderada por Luís Patrão. Permanece indestrutível o seu terroir favorável à produção de vinhos de qualidade, elegantes e com potencial para envelhecimento, como este Garrafeira 2012. Um regresso que se saúda.

Pintas Douro Tinto 2017

Tem a concentração, a complexidade e a elegância que os seus criadores adivinharam nas vinhas velhas e nas castas da região (cerca de 40) com que é feito. Fascinantes a cor púrpura profunda, o aroma fino e complexo, o paladar com taninos maduros, acidez exata, mineralidade e frescura. €80

Tapada do Chaves Vinhas Velhas Alentejo Branco 2008

Surge com nova imagem este branco produzido com uvas de vinhas velhas com as castas Arinto, Assario, Fernão Pires, Tamarez e Roupeiro. O aspeto é brilhante, a cor quase amarelo-palha, o paladar elegante, cheio de fruta e de frescura, o final muito agradável. €40

Tapada de Coelheiros Regional Alentejano Garrafeira Tinto 2012

Cabernet Sauvignon e Aragonez são as castas neste vinho intenso e requintado, com a designação garrafeira no seu sentido nobre, de aroma complexo, paladar com personalidade forte, estrutura equilibrada e surpreendente frescura. Só 2 800 garrafas e 100 magnum para privilegiados. €70