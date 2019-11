Quatro novos brunches, em Lisboa e em Cascais, para manhãs e tardes preguiçosas

Os brunches são sempre a melhor maneira de, ao domingo, ir terminando o fim de semana. Eis quatro novidades, em Lisboa e em Cascais, com grande variedade à mesa para misturas no prato, ao gosto de cada um

1. Okah, Lisboa

O sushi à discrição e a vista para o rio Tejo são alguns dos atrativos deste buffet que chama grupos e famílias a este terraço, perto de Santos. É preciso subir ao quarto andar do Edifício Lacs, que se anuncia como “o melhor cowork de Lisboa”, para alcançar a panorâmica desafogada, embora bastante industrial, salpicada de contentores, estaleiros e gruas. O Cristo-Rei fica à nossa frente, a Ponte 25 de Abril à direita e o rio Tejo transforma-se num belo espelho de água. Saindo do elevador somos brindados não por uma mimosa – cocktail que mistura espumante com sumo de laranja e que havemos de beber mais à frente –, mas pelos ritmos quentes da música brasileira, tocada e cantada ao vivo.

A sala costuma estar sempre composta, por isso aconselha-se reserva prévia para um dos dois turnos (11h30-13h30, 14h-16h). Uma zona destinada a brincadeiras de crianças torna o Okah uma opção para refeições em família. Para quem procura serenidade à mesa num domingo à tarde, pode ser animação a mais. Os vários aparadores espalhados pela sala, com capacidade para 90 lugares, guardam pratos, talheres, guardanapos e molho de soja para o sushi que está sempre a sair. Basta pedir sushi para o número certo de pessoas e para a mesa virão vários rolinhos. Para duas pessoas, fizeram 14 peças, faltou perguntar se éramos alérgicos a algum alimento.

Nada como começar o brunch com uma tigela de sopa quente, pode ser de legumes, caldo verde ou o aveludado e saboroso creme de ervilhas que provámos (na falta de estaladiços croutons, acrescentámos lascas de bacon crocante). Além de um pão saloio para fatiar, na mesa grande há também mini pães de Mafra, pão de alfarroba e de sementes. Já doces, as bagels e os croissants são outra opção. Ao lado, iogurte natural, mel, cereais, granola e compotas caseiras (laranja, tomate, pêssego). Os sempre requisitados ovos mexidos lá estavam, mas se preferir estrelados também poderá pedir; os mini hambúrgueres (de cogumelos no pão verde; de carne num clássico brioche) têm o sabor e o tamanho certo; estaladiças, as chamuças de legumes com chutney de manga também devem ser provadas.

Ficámos sem espaço para provar os pratos quentes. Tomate recheado com legumes e queijo há sempre, as outras opções passam por moqueca de peixe com arroz branco, bacalhau à Brás, yakisoba (massa japonesa) ou caril de legumes. Para sobremesa: bolos de fubá (farinha de milho), de chocolate, de laranja, pudim de laranja, tarte de amêndoa, salada de frutas, mamão fatiado. Para beber, entre água (purificada e engarrafada), chás, água aromatizada, sumo de laranja, leite ou café, optámos pela mimosa feita com o espumante da Bairrada, Ortigão Bruto. Para os mais aventureiros, nos próximos dois domingos (17 e 24 de novembro) há roda de samba tarde dentro. Basta levantar da mesa e sair a dançar. Cais da Rocha Conde de Óbidos, Edifício LACS, 4.º, Lisboa > T. 91 411 0791 > Brunch domingo 11h30-13h30, 14h-16h > €22,50, €5 suplemento bebidas alcoólicas, €11,50 crianças

2. Sheraton Cascais Resort, Cascais

Servido desde o passado dia 10 deste mês, a ideia central do brunch idealizado pelo chefe Pedro Rebelo dos Santos é a “partilha à mesa”, por isso tudo o que foi pensado para degustar por duas pessoas vem servido em tábuas. A refeição no restaurante Glass Terrace começa com uma seleção de queijos, charcutaria, pães, folhados doces, panquecas, cogumelos, bacon e ovos mexidos, iogurte natural com granola e frutos vermelhos num copo. A Tábua de Entradas oferece três crostinis: salmão fumado com queijo creme, alcaparras e aneto; requeijão, cogumelos e óleo de trufa; tomate e mozzarella. Ao pão torrado servido à italiana acrescentam três saladas: polvo; grão com bacalhau lascado; aipo com maçã. Alguns pratos típicos de almoço compõem a Tábua de Quentes: creme de cogumelos, arroz cremoso do mar, peito de frango com molho de alecrim e batata e legumes assados. Não há brunch sem sobremesas gulosas como o arroz doce, mousse de chocolate, versão mini do bolo ópera e de tartelete de limão e framboesa, sem faltar a fruta fresca com iogurte e mel. Sumos de fruta, chá e café. Tudo isto a poucos passos do mar, envolvidos pelo verde da Quinta da Marinha. R. das Palmeiras, Lote 5, Cascais > T. 21 482 9100 > Brunch domingo 12h30-16h > reserva prévia brunch@sheratoncascais.com > €29, €14,50 (5-9 anos)

Paulo Barata

3. DeliDelux, Lisboa

São três os menus de brunch servidos nesta temporada outono-inverno na DeliDelux, uma das mais conhecidas mercearia, charcutaria, garrafeira e cafetaria de Lisboa. Diariamente, na casa de Santa Apolónia – a primeira a abrir há 14 anos, num antigo armazém recuperado pelo arquiteto João Regal –, o pequeno-almoço reforçado tem sempre vista para o rio Tejo. Já na cafetaria e restaurante na Rua Alexandre Herculano, perto da Avenida da Liberdade, inaugurada há três anos, o brunch serve-se apenas nos dias de descanso, leia-se sábados, domingos e feriados. O Delight (€14,90) é composto por croissant, pão de malte, requeijão, fiambre de peru grelhado, manteiga e compota, iogurte grego com fruta, granola e mel, panquecas com maple syrup (xarope de ácer) e manteiga. É no Delux (€16,90) que encontramos os ovos mexidos com tomate grelhado, bacon e cogumelos salteados. A fasquia sobe no Benedict (€18,90), com ovos escalfados e molho holandês servidos em bolo do caco, salmão fumado, bresaola ou veggie. Os três menus incluem chá gelado, sumo de laranja ou limão, cappuccino, chá, chocolate quente, meia de leite ou galão e café. Para um domingo cosmopolita e muito saboroso. Cais da Pedra, Armazém B, Lj. 8, Lisboa > T. 21 886 2070 > seg-sex 10h-13h, sáb-dom, feriados 10h-16h > R. Alexandre Herculano, 15A, Lisboa > T. 21 314 1474 > sáb-dom, feriados 9h-16h

Pedro Sampayo Ribeiro

4. Olivier Avenida, Lisboa