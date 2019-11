"A Cozinha de Joachim Koerper": Um livro para ler, folhear e aprender

No ano em que celebra 15 anos, o restaurante Eleven, em Lisboa, lança o segundo livro de cozinha, numa homenagem ao chefe Joachim Koerper, que comanda este restaurante distinguido com uma Estrela Michelin

No ano em que celebra 15 anos, o restaurante Eleven, no topo do Jardim Amália Rodrigues, em Lisboa, lança o segundo livro de cozinha. Numa homenagem ao chefe Joachim Koerper, que comanda a cozinha deste restaurante distinguido com uma Estrela Michelin, e do qual também é sócio, descobrem-se ao longo das 210 páginas de A Cozinha de Joachim Koerper (edição independente, €30) mais de 50 receitas dos últimos três anos. “Há pratos que um cozinheiro amador consegue fazer em casa, outros mais elaborados, a exigir uma mão treinada e equipamentos profissionais”, explica Miguel Júdice, um dos proprietários do Eleven.

Da entrada barra de ouro e terrina de foie gras à sobremesa bienenstich (significa picada de abelha), feita com pão de ló de amêndoas e que lembra a infância do chefe alemão – duas sugestões na ementa atual –, evidencia-se ainda o carabineiro com ervilhas orgânicas e chouriço de porco bísaro que dá capa ao livro. A par do receituário, fica a conhecer-se Joachim Koerper, um homem do mundo, apaixonado pelos produtos e pela cidade de Lisboa. “Estes são os pratos de que mais gosto, ou que me trazem as melhores memórias”, afirma Koerper. O chefe de cozinha garante que nunca põe na mesa um prato de que não goste, embora não perca de vista os gostos dos seus clientes. E acrescenta: “Como não sigo as modas, estou sempre na moda.” Isto não significa que feche os olhos a novos métodos, como a cozinha a vácuo. Escrito pelo crítico gastronómico Duarte Calvão, com fotografias de Nuno Correia e design de Carlos Vieira, este é um livro para levar para a cozinha ou folhear, com prazer, no sofá