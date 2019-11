No novo Atelier dos Macarons, no Porto, há sempre 18 variedades para provar

Delicados e saborosos, os macarons, feitos à mão pela luso-francesa Manuella da Silva, ganharam uma loja junto à Torre dos Clérigos, no Porto

Fernando Veludo/NFactos

Desde que veio viver para Portugal, com o marido, o chefe de cozinha francês Yann Granado, há mais de uma década, que a luso-francesa Manuella da Silva anda a encantar meio mundo com os seus macarons. Apesar de os vender para todo o País, incluindo alguns restaurantes, a abertura da loja no último verão, na Rua dos Caldeireiros, junto à Torre dos Clérigos, no Porto, foi a concretização de um desejo antigo.

No balcão, encontram-se sempre 18 variedades (€1/cada). Ao caramelo, chocolate, pastel de nata, framboesa, morango, nutella caseira, maracujá, limão, vinho do Porto, pistácio, coco, tiramisu ou café acrescentam-se os sabores da estação, como abóbora e canela, baunilha e azeitonas, pera e natas. Feitos à mão por Manuella – que se formou na Escola de Cozinha Alain Ducasse, em Paris –, os coques são confecionados com farinha de amêndoa, açúcar em pó, clara de ovo certificado e o corante que lhes dá as diferentes tonalidades. Só depois de sair do forno e de arrefecer o macaron ganha forma, quando lhe é posto o recheio, feito com produtos frescos. “É o meu segredo”, garante Manuella, com o seu sotaque francês.

Na loja, pequena, onde cabem apenas duas mesas, ainda se vendem vinhos do Porto, espumante e champanhe francês, através de uma parceria com o amigo Mário Silva. Os macarons podem ser levados para casa (€6/6 unidades, €10/12 unidades) ou saboreados ali mesmo, com um café a acompanhar. E comem-se de uma assentada!

Fernando Veludo/NFactos

Atelier dos Macarons > R. dos Caldeireiros, 244, Porto > T. 93 530 0729 > sex-sáb 15h-19h