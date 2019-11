Encurtar distâncias: O Esporão abriu no Porto um restaurante que é também loja

O produtor de vinhos deixou a tranquilidade do campo e rumou à cidade. Mais do que um restaurante de cozinha tradicional portuguesa, o restaurante Esporão no Porto é um manifesto a unir o Alentejo e o Douro à mesa

No número 501 da Rua do Almada, onde antes funcionava o Mondo Deli, brilha agora a cozinha portuguesa, descomplicada e com toque atual, do chefe Carlos Albuquerque, da Herdade do Esporão, que acaba de abrir ali um restaurante. Antes de entrar, leia-se o manifesto, um compromisso, em jeito de mantra: “Devagar é melhor.” “É muito a nossa assinatura, a nossa forma de viver”, diz António Roquette. Para o gestor do enoturismo, a gastronomia “é uma das áreas onde [este lema] melhor se aplica”. Pela primeira vez, o Esporão sai dos seus territórios de produção e abre uma embaixada em nome próprio, na Baixa do Porto, para se dar a conhecer, à mesa. “É o melhor sítio para nos mostrarmos”, acredita António Roquette.

Neste encurtar de distâncias, que traz ao Porto “o melhor do Alentejo e do Douro”, procuraram que “o compasso lento da terra” entre na rotina dos dias na cidade. Seja na cozinha centrada nos ingredientes, na sazonalidade e no respeito pela Natureza, seja na partilha e no convívio. A ementa, pensada por Carlos Albuquerque, é inspirada na cozinha tradicional portuguesa, “com influências atuais para lhe dar alguma frescura”. O chefe, que não vive sem cebola nem dispensa um bom refogado, adapta-se aos ingredientes disponíveis, em cada momento. A empada de rabo de boi como antigamente (€7,50), as moelas de pato guisadas em molho de tomate (€6,50) e o berbigão ao verdelho (€10) são propostas para começar (existe o menu de petiscos, servido todo o dia).

Em mesas redondas ou comunitárias (na decoração, manteve-se o mobiliário do restaurante anterior, desenhado por Christian Haas), é ao almoço e ao jantar que melhor se apreciará esta viagem. Experimentem-se os cuscos à transmontana, legumes assados e lascas de queijo de S. Miguel (€12,50) ou a corvina, arroz carolino, lingueirão e limão confit (€16,50). À sobremesa, partilhe-se o pudim de late harvest, laranja e hortelã (€7) – surpreendente, garantimos.

Mais do que um restaurante, o Esporão no Porto é também uma loja de vinhos, azeites, mel e cerveja artesanal, onde se fazem provas e workshops. “São o melhor cartão de visita”, diz Carlos Albuquerque, que depois se complementa com “uma experiência gastronómica”. A mais completa será optando pela Carta Branca (com cinco momentos, €40) e deixando-se levar pelas escolhas do chefe.

Esporão no Porto > R. do Almada, 501, Porto > T. 22 019 0253 > ter-sáb 11h-24h