Já provou as pizzas da nova pizzaria do chefe Jamie Oliver, em Lisboa?

Por cá, já conhecíamos o Jamie’s Italian, o 64º restaurante da cadeia que leva o nome de Jamie Oliver, aberto no início de 2018, no Príncipe Real. Desde meados de setembro, existe o Jamie Oliver’s Pizzeria, em frente ao Cinema Ideal, perto do Largo Camões, no Chiado. Nasceu para complementar a oferta do primeiro e por isso não é de estranhar que algumas pizzas possam ser saboreadas nos dois restaurantes, como a Carbonara, com molho bechamel, pancetta, alho-francês, alecrim, parmesão e limão (€9,75).

Primeiro, escolhe-se o tipo de massa, ao estilo napolitano ou ao estilo romano, depois os ingredientes, com sugestões para todos os gostos face às 13 opções de pizza disponíveis. “A ementa é o mais abrangente possível, com combinações originais, não esquecendo o fator-surpresa”, diz Helena Farinha, responsável pelo marketing e comunicação de ambos os restaurantes. Nós arriscámos no produto da época – a pizza Funghi (€12), com molho de cogumelos, cogumelos assados, mozzarella, tomilho, raspa de limão e parmesão – e saímos satisfeitos.

Jamie Oliver's Pizzeria > R. do Loreto, 12, Lisboa > T. 22 208 1414 > dom-qui 12h-23h, sex-sáb 12h-24h