Na ementa do Kai, em Lisboa, não entra queijo creme

Para sorte dos lisboetas apreciadores de boa comida japonesa, Miguel Moreira passou-se para o lado de lá. Explicamos: deixou de ser apenas um ávido consumidor para se atirar, meio por acaso, a pôr de pé um restaurante genuinamente nipónico, na capital. Desde julho que já é possível descer as escadas que levam ao Kai, depois de se passar pela cafetaria Simpli. Em breve, há de existir, num mezanino, uma loja gourmet igual à que Miguel abriu em Guimarães há muitos anos.

Estamos no polémico edifício que dá nova cara à Fontes Pereira de Melo e deixamo-nos nas mãos do chefe Henry Won Park, um norte-americano de origem coreana, com apenas 28 anos, mas com muito jeitinho de mãos. Este é um dos discípulos do icónico Masaharu Morimoto que trabalha atrás do balcão. Há 20 lugares que o rodeiam para que se aprecie o trabalho na cozinha, aberta para a sala.

A refeição abre com uma posta garoupa em cama de cogumelos, espargos, brócolos e pak choi. Ao molho, chamam-lhe umami porque se baseia em soja, vinagre de arroz, azeite e um ingrediente secreto. Este prato ainda não está na ementa, mas como ela vai mudando consoante as estações, irá para lá em breve. Trazem-nos depois um amuse-bouche, que muda todos os dias, antes de provarmos o carpaccio de peixe branco com limão japonês e soja (€16) – temos a sorte de, nesse dia, ser lírio. A seguir, apresentam um kakuni de barriga de porco assada durante cinco horas, em molho de soja, gengibre, molho mirim e sake.

A carne come-se à colher, literalmente. Mas o mais surpreendente é a papa de arroz que lhe serve de base e que foi bastante cozinhada em caldo dashi. Temos vontade de acabar com isto num ápice, mas sabemos que o almoço não ficará por aqui. Bingo! Logo a seguir, sashimi (a moriwase custa 25 ou 40 euros, consoante o número de peças) e, depois, cinco nigiris. Destacamos o de enguia (€9) e o arroz, que parece integral, mas que fica assim mais escuro por causa do vinagre utilizado na sua preparação. A acompanhar, uma excelente sopa de miso (€4). Rematamos com uma Kyoto ganache (€9). No Kai, as sobremesas até parecem portuguesas, mas há sempre um elemento que faz a ligação direta ao Japão. Neste caso, quando rompemos o bolinho de chocolate, sai de lá um creme de matcha esverdeado. Que agradável surpresa.

Por ficar numa zona de escritórios, tornou-se inevitável criar um menu executivo de almoço (€25). Inclui sopa de miso, uma amostra de nigiris e um prato quente.

Kai > Av. Fontes Pereira de Melo, 41, Loja C, Lisboa > T. 21 352 1113 > seg-sáb 12h-15h, 19h30-23h