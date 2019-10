Nave Nove: O melhor da Galiza saboreia-se no Porto

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Por este dias, o Hotel Carrís Porto Ribeira é palco do Grupo Nove, que está no Porto para mostrar o melhor da cozinha galega. “Entender a nossa gastronomia é respeitar o produto”, salienta o chefe de cozinha Daniel Guzmán, membro do Nove e defensor “de uma cozinha tradicional, com técnica e método”, a mesma que pratica no Nova, o seu restaurante e de Julio Sotomayor, em Ourense.

Recuamos a 2003 para explicar que foi neste ano que nove chefes da Galiza decidiram juntar-se para promover a chamada “cozinha atlântica” e seu trabalho (criativo, simples, feito com produtos locais de pequenos produtores). No grupo, estavam, entre outros, Pepe Solla, Javier Olleros, Yayo Daporta ou Pepe Viera. Hoje, são 22 cozinheiros e cozinheiras (8 Estrelas Michelin incluídas) que formam esta associação e assinam, pela primeira vez, um menu “sem egos”, composto por nove pratos que “não são de nenhum, mas de todos”, sublinha Daniel Guzmán.

É no restaurante do Hotel Carrís, com porta para a rua e arcadas em granito, da época romana, que está instalado, até 17 de novembro, o Nave Nove, qual embaixada da Galiza, com uma cozinha de produto e da época. À mesa, serve-se o primeiro momento da noite: uma dupla de bivalves, com navalheira e vieiras marinadas em água do mar, que parece trazer a brisa do Atlântico, tal é a sua frescura. O jantar prossegue com pescada em cinza de alho-porro, alhada picante (um molho típico galego, feito à base de pimentão) e salsa verde, que dá depois lugar à tainha com caldeirada de couve e cebola. Já nos segundos pratos, entra a carne maturada com pickles e o repolho com cogumelos e castanhas, um prato da estação. A fechar, uma degustação de três queijos e um doce de castanha e maçã. Falta apenas dizer que o menu se serve apenas ao jantar e os pratos rodam diariamente, de forma a dar a conhecer a diversidade de produtos da despensa galega.

Nave Nove > Hotel Carrís Porto Ribeira > R. do Infante D. Henrique, 1, Porto > T. 22 096 5786 > até 17 nov, ter-dom 19h30, 21h30 > €90, €120 (com harmonização vínica)