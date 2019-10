Vinhos: Um livro e um novo produtor do Douro

A opinião do critíco gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre O Vinho Sentido, um novo livro a dizer que não faz sentido provar o vinho como se prova, e um novo produtor do Douro: a empresa CapWine Portugal, que lançou o Quinta Beira Douro Vinhas Velhas Tinto 2014

O livro intitula-se O Vinho Sentido, sem descrever aromas ou atribuir pontuações e tem três partes: na primeira, faz uma retrospetiva histórica do método de prova clássico e das suas consequências, uma descrição da técnica de prova e da terminologia utilizada (com os diferentes tipos de prova e a análise sensorial), uma síntese da complexidade físico-química dos vinhos, com especial ênfase nos compostos responsáveis pelo aroma e o sabor, e uma explicação do funcionamento do cérebro de um provador de vinhos; na segunda, propõe um novo método de prova de vinhos assente na descrição e na compreensão das emoções provocadas no provador, seguida da sua validação através de ensaios realizados com centenas de provadores; na terceira, além de uma retrospetiva histórica do estilo dos vinhos, explicam-se as modas atuais, discute-se o vinho na perspetiva filosófica de “objeto de estética”, aborda-se o vinho de terroir e o vinho de lote, e faz-se uma incursão na harmonia dos vinhos com a comida, centrada na culinária tradicional portuguesa e na culinária contemporânea.

O produtor, que é a empresa CapWine Portugal, adquiriu a Quinta Beira Douro e a Quinta do Malhô, no Douro, há dez anos, e apresenta seis vinhos: Beira Douro Branco Reserva 2018, Beira Douro Touriga Franca e Touriga Nacional Tinto 2016, Quinta Beira Douro Tinto Reserva 2016, Quinta Beira Douro Vinhas Velhas Tinto 2014, Quinta do Malhô Vinhas Velhas Tinto 2013 e Quinta Beira Douro Dádiva Tinto de 2015. São de qualidade superior, marcados pelo terroir fantástico do Douro, cujas virtudes o empresário canadiano e presidente da CapWine Portugal, André Tremblay, sublinhou com visível entusiasmo. A empresa está a colocar os vinhos no mercado português em pontos de venda especializados, e conta com a importância do grupo CapWine International em França e a nível mundial para a sua internacionalização

Quinta Beira Douro Vinhas Velhas Tinto 2014

Só de uvas colhidas nas vinhas velhas da Quinta Beira Douro, estagiou em barricas de carvalho francês de 500 l, novas e usadas, apresentando cor profunda, aroma complexo com notas de frutos pretos maduros, balsâmicas e de especiarias; paladar elegante e cheio com fruta de qualidade, taninos finos e macios, acidez correta, equilíbrio pleno. Apetece beber, mas tem vida longa em garrafa. €23