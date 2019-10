Atrevo, no Porto: Um restaurante atrevido e independente

1 / 5 D.R. 2 / 5 Lucília Monteiro 3 / 5 Lucília Monteiro 4 / 5 Lucília Monteiro 5 / 5 DR

“Este é o meu atrevimento, a resposta a um desafio que decidi agarrar”, começa por dizer Tânia Durão, 35 anos, que acaba de abrir o Atrevo, no Bonfim, no Porto. Fica a dois passos do Jardim de São Lázaro, no lugar onde esteve o chefe Pedro Limão, que, entretanto, se instalou no prédio ao lado. A provocação, conta Tânia, partiu dele. Depois de oito anos a afinar a técnica em restaurantes como o DOP ou o Cantinho do Avillez, e a orientar workshops e aulas de cozinha, era chegado o momento de ser “atrevida e independente”, sublinha. “Quero proporcionar às pessoas a experiência de um menu de degustação mais acessível, num ambiente informal e descontraído.”

No Atrevo, aposta-se nos produtos, nas técnicas da cozinha contemporânea, e o vinho é de pequenas quintas nacionais, como o Fragulho, da Casa dos Lagares. O azeite biológico e a manteiga artesanal abrem o menu de degustação com oito momentos (€39/sem vinhos), que muda consoante a época e a inspiração de Tânia Durão. O mar traz sabores delicados, com o tártaro de lagostim com lavagante e sapateira, seguido de um bacalhau fresco, cozinhado a vapor, servido com quatro molhos à base de estragão, a merecer elogios rasgados. Só há um prato de carne: borrego, cozinhado durante quatro horas, a 60 graus, ficando depois mais 12 a repousar em vinho do Porto. Para sobremesa, são duas as opções: uma à base de figo, avelã e chocolate; e uma (irresistível) composição à base de citrinos com lemon curd, caramelo e espuma de tangerina.

O restaurante tem 20 lugares sentados, paredes despidas, onde há apenas uma pintura do edifício revestido a azulejo e pedra, onde Tânia e o marido, João, viveram na Rua das Flores. Do antecessor, mantiveram o mobiliário e a configuração, sem divisórias entre a sala e a cozinha. Atreva-se a espreitar, para lá do balcão, a minúcia, o cuidado e a técnica que Tânia emprega em cada prato, para deliciar os clientes, à mesa. “É dos sítios onde se está melhor”, remata a chefe.

Atrevo > R. Morgado de Mateus, 32, Porto > T. 96 822 6456 > ter-sáb 19h30-22h30 > menu de degustação (€39, sem vinhos)