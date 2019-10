Vinhos Kompassus Boutique Winery, da Bairrada: Frutos da paixão

Breve história do médico e produtor bairradino João Póvoa que, ao longo de 28 anos, fez alguns dos melhores vinhos da região e do País. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre a Kompassus Boutique Winery

Os vinhos portugueses deram um salto qualitativo extraordinário, desde meados de 1980 até aos nossos dias, graças aos progressos da viticultura e da enologia com o inerente avanço do conhecimento científico e, também, à paixão com que são feitos. Foi este aspeto que o enólogo Anselmo Mendes fez questão de sublinhar na apresentação de um vinho extraordinário do produtor bairradino João Póvoa, com quem colabora: o Gene. Na ficha do vinho consta o nome do próprio João Póvoa como enólogo para que fique bem claro que é mesmo coisa dele. Trata-se de um vinho singular, fruto do “conhecimento empírico que resultou”, segundo as palavras de Anselmo Mendes, e que tem de ser preservado. Feito com uvas de vinhas muito velhas, será produzido em anos excecionais (a colheita de 2019 deixa boas expectativas, porque as condições de clima e de maturação das uvas são semelhantes às de 2007).

Filho e neto de agricultores da Cordinhã, Cantanhede, João Póvoa é médico oftalmologista em Coimbra, mas sempre manteve a ligação à família e à sua terra. Era muito jovem quando começou a fazer experiências com vinhos, ora à revelia do pai ora imitando-o, mas foi com o projeto da Quinta de Baixo que se lançou como produtor, em 1991. São dele e têm a sua marca alguns dos grandes vinhos da Bairrada das últimas décadas. Em 2007, vendeu a quinta a Dirk Niepoort, mas guardou algumas das melhores parcelas de vinha, que perfazem cerca de 15 hectares. Continuou a fazer vinhos, muitos dos quais memoráveis, a começar com o Gene, logo em 2007, que é uma preciosidade. Mas há mais, como o Private Collection Branco e o Espumante Blanc de Noirs, ambos de 2015, provados na mesma ocasião com agrado total e também já disponíveis.

Kompassus Espumante Blanc de Noirs Brut Nature 2015

Um lote de três castas tintas (Baga, Touriga Nacional e Pinot Noir) neste branco sedutor com aspeto cristalino, cor suave, bolha fina, tudo a sugerir delicadeza, que se confirma no aroma muito puro e complexo com notas de fruta e um toque mineral, bem como no paladar elegante e firme com inebriante frescura. €14

Kompassus Private Collection Bairrada DOC Branco 2015

Uvas das castas Arinto e Cercial num vinho que vai direito à memória gustativa e de lá não sai, porque nele tudo é atrativo, do aspeto brilhante à bela cor citrina, ao aroma complexo com registos suaves de frutas e de flores, e ao paladar cheio e ao mesmo tempo elegante, intenso e também leve, persistente e não obstante subtil. €30

Gene Kompassus Bairrada DOC Tinto 2007

Feito com uvas de vinhas velhas das castas Baga, Touriga Nacional, Água Santa, Moreto de Cantanhede e Bastardo, estagiou dois anos consecutivos em barricas novas e está perfeito: cor profunda, aroma complexo, ressaltando as notas balsâmicas e de especiarias, taninos fantásticos, acidez marcante, alguma doçura (o álcool nem se nota, mas está lá: 14% Vol.), tudo na mais perfeita harmonia. Tem 12 anos de vida e mais 20 por viver, pelo menos, (Anselmo Mendes dixit), mas quem lhe resistirá esse tempo? €95