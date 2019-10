Taberna Albricoque, em Lisboa: Tão simples e tão bom

Seis meses escassos e tanto basta para confirmar a seriedade e o bom gosto de uma cozinha mediterrânica com sotaque algarvio. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre a Taberna Abricoque, do chefe Bertílio Gomes, em Lisboa

No lugar onde havia uma casa de pasto antiga, junto da estação de Santa Apolónia, surgiu, vai para seis meses, uma taberna moderna, por iniciativa de Bertílio Gomes, que é um chefe de cozinha tão competente como discreto. Para quem ainda não conhece a Taberna Albricoque, duas referências breves: uma sobre o espaço, que tem esplanada, sala principal e sala privada nas quais se mantêm os armários, os mármores e o mobiliário originais; outra sobre a gastronomia, que é mediterrânica e algarvia, apostada na frescura das matérias-primas e no primado dos vegetais, com a proteína animal para dar sabor.

É mesmo assim a cozinha de Bertílio Gomes na Taberna Albricoque. Tome-se como exemplo “o jantar”, que acaba de ser introduzido nos almoços de domingo (não há lapso, pois na tradição algarvia a refeição do almoço diz-se jantar; a da noite, ceia): um prato de substância, à base de grão, feijão, chícharo ou outra leguminosa com hortaliça e carne (porco, rabo de boi, etc.), no fundo, um cozido em que a carne entra mais pelo gosto que dá do que pela proteína que contém. A componente vegetal, ou hortícola, também determina a renovação constante da ementa. Por exemplo, os lombos de cavala na grelha com arjamolho e a abrótea arrepiada frita com tomatada, dois pratos já emblemáticos, irão manter-se, mas de outra forma: a cavala sem arjamolho (molho com tomate, azeite, vinagre, água fresca, alho, sal, coentros e pão duro em cubos), a abrótea sem tomatada (tomate picado fininho, azeite, sal, cebola e ovos). O fim da época do tomate assim o determina, aguardando-se alternativas com redobrado interesse. Também se mantêm, oxalá por muito tempo, a raia de alhada (que é a simplicidade elevada à excelência: só lombos e lascas do peixe cozidas, batatas cozidas, azeite, vinagre, alho, sal e uns cubinhos de tomate a enfeitar); a galinha cerejada com figos e amêndoas, que diverge da tradição algarvia por fazer do caldo uma emulsão em vez de ser aproveitado para cozinhar arroz no forno; a fritada de porco com papas de milho, outro prato tão simples como gostoso; e o ovo Bio escalfado (acabando o tomate, há de ser acompanhado com outro produto da terra).

Com isto passámos em revista os três pratos de peixe, os dois de carne e o de ovo que compõem a ementa do jantar, a que acrescem petiscos igualmente apetecíveis, como o rissol de berbigão, o carapau em tártaro com pickles de algas e a muxama de atum com salada montanheira, por exemplo. Ao jantar, para duas pessoas, sugerem-se dois ou três petiscos, dois pratos de peixe e um de carne, sabendo que as doses são intencionalmente reduzidas na quantidade e no preço, para facilitar a partilha e a prova de vários sabores. O almoço é diferente, com pratos do dia: um de peixe, um de carne e uma salada, com mais quantidade, para saciar. Mas também se pode optar pela partilha de prato e petiscos ou só por petiscos. É sempre bom, tudo é bom. Excelente doçaria de matriz regional, a que acrescem gelados de categoria. Garrafeira pequena mas com uma oferta diferenciada em estilos e preços de vinhos. Serviço jovem e simpático.

Taberna Albricoque > R. Caminhos de Ferro, 98 A, Lisboa > T. 96 349 1581 > ter 18h-23h, qua-sáb 11h-23h, dom 11h-18h > preço médio €20 (almoço), €30 (jantar)