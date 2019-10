East Mambo, em Lisboa: Kebabs com bons ingredientes, a qualquer hora do dia

Depois da cozinha de autor, o chefe Bernardo Agrela aposta agora num restaurante próprio, com uma ementa simples especializada em kebabs, ali servida numa mesa para dez pessoas. Eis o East Mambo

Bernardo Agrela tinha 5 anos quando provou o primeiro kebab em Londres. “Desde pequeno que sempre gostei de comer tudo o que era estranho e de experimentar coisas novas”, conta o chefe e proprietário do restaurante East Mambo, aberto em agosto, na Rua Latino Coelho, em Lisboa. Desde então que não resiste a este prato, cujas origens são difíceis de explicar, diz, recordando a fase em que trabalhou no Bacchus e no Viajante, do chefe Nuno Mendes, em Londres: “No final do dia, íamos muitas vezes comer kebabs a um pequeno restaurante turco.”

Já em Lisboa, cidade onde nasceu e cresceu, Bernardo constatou que não havia bons restaurantes de kebabs, mas só avançou com o East Mambo depois de deixar a cozinha do Cave 23, no Torel Palace, onde esteve durante dois anos. Numa mesa para dez pessoas, estão à prova quatro kebabs, como o de borrego com molho agridoce, pepino, chalotas, salsa, pickle de couve-roxa, molho de iogurte e salada; e o de frango tikka, gel de laranja, cebola, pickle de cenoura, maionese de caril e salada. São preparados no tandoor – o forno de barro, tradicionalmente em forma de ânfora e de grandes dimensões, onde se fazem diversos pratos, assim como vários tipos de pão, principalmente os naan. À escolha, há ainda o kebab com falafel de favas, húmus, chutney de manga e lima, mistura de frutos secos e salada; e o de gambas fritas, com um molho doce e ácido, lima e uma mistura de pimentos, ananás e tomate. Escusa de pedir a carta – trata-se de “comida rápida”, por isso existem quatro menus: kebab e bebida (€10); kebab, bebida e batatas em duas frituras (€12); o número três tem tudo isto e um trio das entradas (€15); e o quatro, sopa, salada e bebida (€6,50).

Ao borrego criado no Alentejo juntam-se os legumes da herdade Hortelão do Oeste, em Torres Vedras, entre outros ingredientes comprados no vizinho Mercado 31 de Janeiro, no Saldanha. “Dos 15 anos de experiência na alta cozinha, trouxe o conhecimento e os bons produtos”, sublinha o chefe. Desde as carnes marinadas aos molhos, aos sumos e ao pão naan, que acompanha o trio de entradas (composto por tahini de batata-doce de Alzejur; babaganousch de beringela fumada e húmus), tudo é feito na casa. “O meu grande sonho era cozinhar para os meus amigos, e aqui posso recebê-los.”

East Mambo > R. Latino Coelho, 87, Lisboa > T. 21 802 7906 > seg-ter 12h-15h30, qua-sáb 12h-15h30, 18h30-22h30