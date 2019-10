No novo restaurante Misc by Tartar-ia, em Lisboa, serve-se o mundo ao balcão

Em Lisboa, a Tartar-ia do Mercado da Ribeira tem um irmão mais novo, também no Cais do Sodré. No novo Misc by Tartar-ia servem-se pratos inspirados em viagens pelo mundo, com uma piscadela de olho ao Médio Oriente

Marcos Borga

Estarão os restaurantes com “conceito” a cair em desuso? O novo Misc by Tartar-ia, na Rua da Boavista, é um bom exemplo dessa tendência: “Misc” é a abreviatura de miscelânea, que pretende refletir uma mistura de sabores, ideias e influências trazidos para a mesa num espírito de partilha.

De janela aberta para a rua, paredes-meias com a concorrida taqueria Pistola y Corazon, o restaurante de Maria Machado (à frente da Tartar-ia, no Mercado da Ribeira desde 2014) tem beneficiado deste verão tardio para apurar uma ideia que nasceu há três anos, sofreu as alterações que o tempo obrigou e ainda está a afinar os últimos retoques para começar a funcionar em pleno. Algo que deverá acontecer nos próximos dias. “Temos criado uma sinergia gira aqui na rua; só vendemos cerveja da MUSA [com uma nova taproom a poucos metros] e até já servimos algumas refeições à janela”, conta a responsável do restaurante, aberto desde o final de julho. Vão ter também pratos para take-away, como uma sanduíche de rabo de boi ou um souvlaki, uma espécie de kebab.

Por agora, já se pode provar muita daquela que é a cozinha do chefe Vítor Santos – com quem Maria trabalhou nos primeiros anos da Tartar-ia e que voltou para abrir o Misc. “Os pratos são influências de várias viagens; tenho parte do menu da Tartar-ia e também sabores do Médio Oriente.” Servem-se croquetes de beringela e tahini (€8), ceviche (€12), chocho (uma leguminosa peruana) e batata-doce, cogumelos e polenta (€8), arroz de perdiz (€18), rabo de boi em pão de brioche caseiro com mostarda (€18) e uma carne de vaca maturada (€25) durante 45 dias, numa câmara no andar de cima do restaurante. Diretamente do balcão do Mercado da Ribeira para o Misc, vieram os tártaros (a partir de €12), como o de atum, salmão ou bife asiático, por exemplo.

Com um longo balcão e cadeiras altas, algumas mesas ao fundo da sala (as únicas que se podem reservar), o Misc tem apenas 20 lugares, mas acende os fogões da cozinha cedo, a partir das 18h30, para quem queira passar ao fim do dia para petiscar. Até à meia-noite, há tempo de sobra para refeições mais ou menos demoradas. Aos domingos, servem-se almoços e, às segundas, uma ou duas vezes por mês, ainda sem datas fechadas, quem toma conta da cozinha é o chefe grego Philippos Valtinos, do restaurante O Grego, em Almancil, que apresentará o seu menu mezze. É cozinha do mundo, lá está.

Marcos Borga

Misc by Tartar-ia > R. da Boavista, 14, Lisboa > T. 21 805 1457 > ter-sáb 18h30-24h, dom 12h-16h