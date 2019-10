Lapa Lapa, o novo restaurante que quer dar vida à Praia do Molhe, na Foz do Porto

Aberto neste verão, na Praia do Molhe, o restaurante Lapa Lapa oferece uma esplanada-sala para todo o ano, com ambiente descontraído e uma oferta diversificada, que promete surpreender

A localização é imbatível: uma esplanada ampla, preparada para todo o ano, junto à Praia do Molhe, sem elementos a perturbar a paisagem. Foi, aliás, essa característica que deixou Luís Américo agarrado ao Lapa Lapa (o chefe de cozinha é um dos oito sócios do bar e restaurante, todos com outros projetos na área). Com a saturação da Baixa do Porto, a Foz tornou-se mais atrativa. “É um privilégio estar aqui, faltam restaurantes com um serviço mais descontraído e uma oferta distinta”, defende Luís Américo, à frente de casas com mérito firmado, como o Puro 4050 e o Cantina 32. “O processo criativo é espetacular, gosto de formar o puzzle”, conta. Na decoração e no ambiente, ao estilo colonial, fez novamente parceria com Inês Mendonça, a evitar os lugares-comuns associados à praia.

Na elaboração da carta, o chefe de cozinha procurou soluções para vários momentos do dia, capazes de agradar a um público alargado. Ao almoço e ao jantar, há pratos feitos no forno de brasa natural, como o lombo de salmão mal passado com puré negro e espargos verdes (€15) ou o peito de pato na brasa com manga fresca, raspas de laranja e linguini salteado (€16), e ainda comidinha do tacho, como a moqueca de camarão com arroz de coco (€15) ou a feijoada de gambas com arroz de coentros (€28). Do meio-dia até quase à hora de fecho, servem outras propostas mais simples, como pizzas (€9 a €11), hambúrgueres, francesinhas e cachorros envoltos em massa de pizza (€6 a €12), snacks frios, como muxama de atum (fumada na casa, €10) ou pataki (tataki de pato, €10,50), bowls e saladas (€4 a €12). Confeções simples, na linha de uma comida de conforto, mas com algumas surpresas. As quatro sobremesas – provámos uma deliciosa mousse de lima com framboesas – são servidas em tachinhos, acompanhadas pelas receitas. “Queria servir algo simples mas que marcasse”, acrescenta Luís Américo. Até porque é um defensor da máxima “a alma é o segredo do negócio”.

Lapa Lapa > Av. do Brasil, Praia do Molhe, Porto > T. 22 610 8011 / 96 141 4131 > qui-ter 12h-24h