A prenda de anos da Quinta das Bágeiras, na Bairrada

Mais um vinho que sai à casa e à região, ou seja, personalizado, com carácter, bairradino de gema. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o Quinta das Bágeiras Cercial Branco 2016

A apresentação do vinho Quinta das Bágeiras Cercial Branco 2016, no passado mês de setembro, durante o almoço comemorativo dos 30 anos da empresa familiar bairradina que o produz, foi um motivo adicional de festa, tal a sua categoria. Não constituiu surpresa, certamente, para o núcleo familiar ali reunido – Mário Sérgio Alves Nuno, que é o rosto mais visível; o pai Abel, que cuida da vinha e dá o nome a um vinho; a mãe, que auxilia na adega; a irmã, que colabora como sócia; e os filhos, que dão uma ajuda onde e quando necessário –, mas causou sensação entre os convidados, incluindo jornalistas, e promete fazer o mesmo junto dos consumidores. Estes, todavia, serão poucos, porque a produção se limita a 848 garrafas.

A Cercial da Bairrada – distinta da Cercial do Douro e do Dão, da Cercial da Madeira (ou Esgana Cão) e de outras que aparecem grafadas de modo diverso, como Cerceal ou Sercial –, desfruta do apreço dos viticultores por ter características que beneficiam muito a mistura com outras castas, nomeadamente a acidez elevada. Quando as suas uvas amadurecem bem, dá excelentes monocastas, como este Quinta das Bágeiras.

O Pousio Arinto 2018, outro monocasta, é uma novidade de verão da Herdade do Monte da Ribeira, na Vidigueira, que se apresenta marcado pela frescura e pela mineralidade. É vinho para todos os dias em momentos alegres e/ou em refeições ligeiras. O Duorum Branco 2018 tem a chancela de José Maria Soares Franco e João Portugal Ramos. Dele se pode dizer, e tanto basta, que é prova da aptidão excecional do Douro Superior para a produção de vinhos brancos de qualidade.

Quinta das Bágeiras Cercial DOC Bairrada Branco 2016

Só uvas da casta Cercial Bairrada neste vinho, de cor citrina, aroma complexo, mas discreto com leves notas cítricas, muito boa acidez e perfeito equilíbrio. Que pena serem pouco mais de oito centenas de garrafas! Pede guarda, mas exige coragem para esperar. €56,50

Pousio Arinto Vinho Regional Alentejano Branco 2018

Cem por cento Arinto, tem as características essenciais desta casta portuguesa genuína, tanto no que respeita à excelência da acidez como à boa estrutura. De cor de limão, aroma discreto com notas sobretudo cítricas, paladar fresco com acentuada mineralidade, final elegante e apelativo. €14,95

Duorum Colheita DO Douro Branco 2018

Vinho de quinta feito com uvas das castas Rabigato, Gouveio, Arinto e Códega do Larinho, tem aspeto brilhante, aroma intenso a frutos como a toranja e o pêssego, paladar cheio com acidez bem vincada, final fresco e apelativo. €12,49