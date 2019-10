A Cocktail Week está de volta a Lisboa e chega, pela primeira vez, ao Porto

1 / 8 Cátia Barbosa 2 / 8 Cátia Barbosa 3 / 8 Cátia Barbosa 4 / 8 Cátia Barbosa 5 / 8 Cátia Barbosa 6 / 8 Cátia Barbosa 7 / 8 Cátia Barbosa 8 / 8 Cátia Barbosa

A Cocktail Week está de regresso e com muitas novidades: uma delas é a estreia na cidade do Porto. A ideia, tal como nas duas edições anteriores, é celebrar o mundo dos cocktails desta sexta, 11, até ao dia 19, em Lisboa e no Porto, seguindo o roteiro dos 68 bares e restaurantes parceiros desta iniciativa, cada um dos quais com uma carta de três ou quatro cocktails para provar e saborear, com moderação.

Mário Batista (da The Bottle Affair) e Paulo Amado (diretor da Edições do Gosto), responsáveis pela organização da Cocktail Week, trazem outras novidades a esta terceira edição. Além da estreia a norte, o número de bares e restaurantes passou de 64 para 68, dos quais fazem parte os lisboetas A Paródia, o Ferroviário e o Foxtrot. Ainda em Lisboa, também o Panorama Bar, a Pensão Amor, o Sky Bar do Tivoli Avenida, o Sky Bar do Tivoli Oriente e o Toca da Raposa fazem parte do roteiro. Já no Porto, o Café Vitória, o Maus Hábitos, o Vogue Café e o Vip Lounge são alguns dos locais aderentes.

Dos 230 cocktails, destaque para o Just Starting (canela, gengibre, hotelã pimenta, salvia e pimenta preta), no Rossio Gastrobar, e para o Mango Parfait (xarope de açúcar, sumo de limão, clara de ovo e polpa de manga), preparado no Le Chat, em Lisboa. Ainda na capital, n'A Tabacaria, prove-se o Euromilhões que leva sumo de limão e de laranja natural, e xarope de canela. No Porto, a aposta vai para o Plume de Velours (aneto, sumo de limão, perfume de feno e laranja, água tónica) servido no Golden Oldie, e o Oporto Old Stories (sumo de limão natural, açúcar de baunilha, clara de ovo, casca de laranja e cereja), nas mãos dos bartenders do Dash2Dash. Para quem dispensa o álcool, a Cocktail Week dispõe, ainda, de mocktails: como o Not so Wilder (gin sem álcool, sumo de lima, morangos, vinagre balsâmico, tintura de chili, xarope de baunilha e alecrim), no bar Electric Shaker, em Lisboa. Já no VIP Lounge Porto, sugere-se o Summer Breeze, com ingredientes como polpa de ananás, xarope de canela, chá de menta e sumo de lima.

Ao conjunto de novidades junta-se o Dinner & Cocktail, uma rota de restaurantes que promete harmonizações entre pratos e cocktails, com combinações que podem ir de um simples snack a um menu de degustação. Nesta lista, incluem-se o Bistro 100 Maneiras, o Boa-Bao e a Casa dos Prazeres, em Lisboa; o RIB Beef & Wine, o Mito ou o Terminal 4450, no Porto. Tal como aconteceu nas edições anteriores, o Momento Cocktail permite beber dois cocktails pelo preço de um (valor igual ou inferior), durante os nove dias, entre as 18 e as 23 horas. É aproveitar e – nunca é demais repetir – beber com moderação.

Lisboa & Porto Cocktail Week > Vários bares e restaurantes de Lisboa e do Porto > 11-19 out > www.cocktailweek.pt