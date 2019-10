The CookBook: Da rua para o NorteShopping, em Matosinhos

A nova zona de restauração do NorteShopping, em Matosinhos, estreia-se com restaurantes de rua, que servem ovos benedict, dim sum e ramen, numa área com cadeirões, pufes e até mesas de pingue-pongue

Lucília Monteiro

Mais do que uma zona para comer é, sobretudo, uma área de lazer a que abriu, recentemente, no NorteShopping, em Matosinhos, na primeira fase de expansão do centro comercial da Sonae. The CookBook, nome pomposo dado ao espaço criado de raiz, com 1 300 metros quadrados, está decorado com livros, plantas, cadeirões, pufes e almofadas, baloiços a servirem de cadeiras, onde se pode estar em modo descontraído, duas mesas para jogar pingue-pongue (ténis de mesa), além de uma grande esplanada exterior. Uma forma que a multinacional encontrou para antecipar “tendências” e dar “resposta às mudanças nos hábitos de consumo”, salienta Jorge Morgadinho, diretor de serviços de desenvolvimento da Sonae Sierra.

Entre os 11 restaurantes e 10 quiosques existentes, as maiores novidades são os negócios que saltam da rua para o centro comercial, como o asiático Boa-Bao (depois de Lisboa e do Porto, acabou de abrir em Barcelona). O restaurante de cozinha do Vietname, do Laos, da Tailândia, da Coreia do Sul, do Camboja, do Japão e da China estreia-se num shopping com o nome Lao-Bao e uma oferta mais reduzida – mas onde não faltam, entre outros, o dim sum, o nosi goran, o caril amarelo de frango e, em breve, a já conhecida sopa cantonesa. Também o Zenith – Brunch & Cocktails (que depois da Praça Carlos Alberto, no Porto, se estendeu a Lisboa e a Madrid) leva a sua marca ao NorteShopping, servindo, a qualquer hora do dia, ovos benedict, panquecas com manteiga de amendoim, shakshuka, tapiocas e bowls. Oito ramens (sopas asiáticas) do portuense RO estão também ali à disposição, além de novidades como as saladas do Pura, o ceviche do Bowls, os bifes da Steak and Beer House, os gelados da Cremosi, os jesuítas da Confeitaria Moura, as focaccias do Reitoria, o sushi do Noori e, em breve, a comida indiana do Chutnify Canteen. Uma viagem pelo mundo, sem sair do shopping.

Lucília Monteiro

The Cookbook > NorteShopping > R. Sara Afonso, Matosinhos > T. 22 957 1318 > seg-dom 10h-24h