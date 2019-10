Há seis menus de brunch e brinner para provar no BrunchVilla Porto, no próximo fim de semana

Com a chancela do blogue Casal Mistério, o Porto acolhe a primeira feira de brunch e brinner, onde se servem pequenos-almoços com inúmeras tentações que se estendem até ao jantar. Seis casas da cidade dão a provar as suas iguarias, neste sábado e domingo, dias 12 e 13, no BrunchVilla Porto, e os bilhetes já estão à venda

Há as opções mais saudáveis e aquelas que parecem engordar ao primeiro olhar. Mas dificilmente se resistirá à variedade de panquecas, ovos, taças e tostas servidas no BrunchVilla Porto, a primeira feira que reúne brunchs e brinners do País. Os primeiros entraram definitivamente no léxico e nos hábitos dos portugueses, de tal forma que a tendência já não tem hora marcada e as iguarias podem ser servidas até ao jantar (daí o nome brinner ou breakfast at dinner, para quem ainda não tenha juntado 1+1). E no Porto não faltam casas afamadas neste tipo de propostas, entre elas, as seis reunidas neste evento marcado para o próximo fim de semana, dias 12 e 13 : Miss Pavlova, O Diplomata, em conjunto com O Consulado (o seu irmão mais novo), Camélia Brunch Garden, Nola Kitchen, Garden Porto Café e Noshi Coffee.

A iniciativa pertence aos autores do blogue mais secreto de Portugal, o Casal Mistério (Ele e Ela), em parceria com a produtora de eventos DOT Global. O local escolhido foi o Cais Novo, um edifício do séc. XVIII, com tetos em abóbada e janelas viradas para o rio Douro. Cada restaurante terá um menu base de brunch e outro de brinner por €12 (sem bebidas), a que podem acrescer outras sugestões mais caprichadas. Entre os pratos servidos, revelados no site oficial do Casal Mistério, haverá as mini-panquecas com creme de mascarpone de café e ganache de chocolate ou a tomatada caseira com tostas de pão de fermentação natural da Miss Pavlova, as gyosas ou o hambúrguer de boi desfiado com chips de batata doce do Garden Porto Café, ou as tostas de abacate com crumble de queijo feta e puré de batata doce e beterraba do Nola Kitchen.

Aos menus acrescem os cantinhos da cerveja (Super Bock Selecção 1927), do café (Nescafé Dolce Gusto), do vinho (da Adega Mãe), dos azeites (Oliveira da Serra), das ervas (das Aromáticas Vivas), dos pães artesanais e biológicos (da Garfa), de gelados, waffles e crepes (da Amorefrato) e ainda das tábuas de queijos e enchidos (da Minho Fumeiro). Os supermercados Lidl vão oferecer igualmente uma degustação de quatro receitas saudáveis, preparadas por uma nutricionista, a partir dos seus ingredientes biológicos, da gama Bio Organic. Os bilhetes do BrunchVilla Porto já estão à venda na Ticketline, e as entradas dividem-se por seis horários, das 10h às 22 horas, limitadas a 400 lugares por sessão.

Lucília Monteiro

BrunchVilla Porto > Cais Novo, R. de Monchique 120, Porto > 12-13 out, sáb-dom 10h-12h, 12h-14h, 14h-16h, 16h-18h, 18h-20h, 20h-22h > entradas €3 (para <12 anos a entrada é livre), menus por €12 (sem bebidas) > bilhetes à venda aqui