Receita de bolo de amêndoa, cenoura e laranja, por Rita Nascimento

O livro “Um Bolo por Semana” (Arte Plural Edições, 176 págs., €16,60), de Rita Nascimento, sugere 52 receitas de bolos para fazer em cada semana do ano. Dos bolos clássicos e simples, aos aromáticos e reconfortantes, até aos mais gulosos, a pensar nos dias de festa. “ Quem não se lembra com nostalgia do bolo acabadinho de sair do forno, em casa das avós, madrinhas ou tias, no dia em que se ia lá lanchar?”, diz a chefe pasteleira e autora do blogue La Dolce Rita.