Kind Kitchen, no Porto: Da horta para o prato, com toda a gentileza

Sem carne nem peixe, mas com atitude e elegância. O Kind Kitchen, novo restaurante da Baixa portuense, é 100% vegan e serve comida do mundo em bowls, hambúrgueres e tostas

Lucília Monteiro

Há cerca de um ano, Ana Egmond, 28 anos, formada em Comunicação e Marketing Digital, e a irmã, Eva, 25, licenciada em Gestão Hoteleira, tornaram-se veganas. “Pela saúde do planeta e dos animais”, como explicam, mudaram a forma de comer. E, tendo em conta que ambas gostam de cozinhar e de experimentar sabores diferentes, essa alteração veio dar força à concretização de um antigo sonho. Surgia, assim, em julho, o Kind Kitchen, o novo restaurante 100% vegan da Baixa do Porto. “Não é o tradicional buffet de pratos portugueses, reinventado numa versão sem animais. Temos um cardápio de pratos modernos com comida do mundo”, resume Ana.

Para dar a conhecer esta causa, as duas irmãs criaram uma ementa “o mais natural possível, sem ser demasiado elaborada ou pretensiosa”. “É também uma forma de ativismo”, diz Eva. Além do menu de almoço, com sopa, opção do dia e bebida (água, limonada ou chá frio, €8), há três sugestões, de hambúrgueres, de tostas e de bowls. Na primeira, opte-se por grão e quinoa, com caril, pasta de abacate, cogumelos salteados, tomate, folhas verdes e molho de mostarda doce (€8,50); ou seitan schnitzel, uma espécie de panado com “queijo” cheddar, pimento assado e molho chili (€7,50).



Lucília Monteiro

Servidas em pão sourdough, biológico e de levedação natural, as tostas podem ser de húmus e cogumelos (€6,50) ou de tuna melt (grão-de-bico, algas noori e pickles, €6,50). Nas buddha bowls, destaca-se a mexican (feijão-preto e cebola, pasta de abacate, tiras de seitan panado, batata-doce, coentros e molho chili, €8). Para partilhar, sugerem-se snacks de faláfel com molho de “iogurte” e nuggets de tofu (deliciosos!) com molho barbecue (a partir de €1,50). À sobremesa, não faltam bolos caseiros e, por vezes, cheesecake e pastéis de nata.

Despojada, mas com atitude e elegância, assim é a decoração do Kind Kitchen, com cozinha aberta para a sala, paredes de pedra e cadeiras escolares dos anos 70, recuperadas, onde é possível sentar 22 pessoas. No teto côncavo, uma pintura orgânica inspirada na Natureza de Contra, artista do Colectivo Rua.

Kind Kitchen > R. do Bonjardim, 302, Porto > T. 22 113 0928 > ter-sáb 12h-15h, 19h-22h