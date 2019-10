Tacos e companhia: Os melhores restaurantes mexicanos, em Lisboa e no Porto

Nestes 14 restaurantes mexicanos de Lisboa e do Porto, o guacamole, as enchiladas e as tortilhas rimam com molhos picantes e cocktails à base de mescal e de tequila. Um roteiro para saborear com muita diversão ou, como dizem no México, com muito cotorreo