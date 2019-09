No Meat Me, em Lisboa, há novos pratos e cocktails para saborear ao ar livre

1 / 10 Francisco Nogueira 2 / 10 3 / 10 Francisco Nogueira 4 / 10 Francisco Nogueira 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10 Francisco Nogueira

Os primeiros aguaceiros já chegaram, mas o sol ainda anda por aí a aquecer os dias de céu limpo ou pouco nublado. Não há chegada do outono que nos assuste para deixar de fazer uma refeição numa esplanada. E, agora, temos mais uma no Chiado. Se o interior do Meat Me, aberto na primavera, é de uma elegância imensa, com a mezzanine em tons quentes e escuros a chamar por nós, a zona exterior não lhe fica atrás, em bom gosto e sofisticação. São três dezenas de lugares, no passeio em calçada portuguesa, ali nas traseiras de dois teatros, o São Luiz e o São Carlos – não estranhe, por isso, se à hora de almoço ouvir tenores e sopranos a ensaiarem. Uma delicia! É o encanto deste lado do Chiado, onde o Elétrico 28 anda rua acima, rua abaixo.

Para abrir o apetite, o bartender Vasco Martins puxa pela imaginação para nos surpreender. E consegue, ora com uma invenção batizada de Eucalipto (com gin japonês, sumo de limão, russian standard com infusão de eucalipto, €9,50) ou com um clássico Barbotage (conhaque, Grand Marnier, champanhe, €8). Sentados já à mesa sente-se uma atmosfera urbana e elegante, que remete tanto para recantos parisienses como praças italianas. No mobiliário e na decoração predomina o branco, o beige, os tons pastel, o verde-água e os padrões florais, em apontamentos como as almofadas e os candeeiros.

Novos pratos foram criados pelo chefe Tomás Pires para comer só na esplanada, a servir em horário contínuo, todos os dias, até às onze da noite.

Só o couvert (€4) é uma perdição de sabores e texturas, com manteiga de cabra e pó de louro, e gordura de porco preto e escamas de sal para comer com flat bread, pão de fermentação lenta ou focaccia. A escaldar, saídinho do forno, chega o queijo de cabra Veludo assado com alecrim e compota de tomate (€10). Queimámos a língua, verdade, mas também lambemos os dedos. Os croquetes (€9), que na verdade são uns pequenos cubos crocantes, são feitos com aba de novilho, maionese de alcaparras. Tão saborosos. Da cremosa vichyssoise (€4,50) às saladas de rosbife (€15) ou de salmão gravlax caseiro (curado em sal e açúcar, aromatizado com ervas e especiarias, €13), são boas opções para refeições ligeiras e paladares apurados. A sanduíche de porco preto (€8), com a carne desfiada e super macia, tem o tamanho certo para uma refeição rápida e gulosa.

Uma novidade desta steakhouse é a sua espetada de camarão e vieiras picantes (€19,50) – no Meat Me há muito mais do que carne. Mas, como todos os detalhes contam, para comer o entrecôte com 50 dias de maturação (€29/300g) foram feitas de propósito facas de cabo leve na Laguiole, reconhecida marca francesa de cutelaria. As horas foram passando e o estômago e o relógio não nos deixaram provar o mil-folhas de doce de leite, caju salgado e limão. Dizem que é de comer e chorar por mais.

Meat Me at the Terrace > R. dos Duques de Bragança, 9, Lisboa > T. 21 347 1356 > seg-dom 12h30-23h