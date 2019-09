Lisbon Food Week: 7 momentos a não perder na semana dedicada à gastronomia

Luís Gaspar é o chefe anfitrião do jantar Esta Carne que eu Amo!, com uma ementa de carne de vaca Vieja e Gallega a ser servida às 20 horas na Sala da Corte, já nesta quinta, 26. Para os interessados, haverá uma masterclass orientada pelo cortador de carne espanhol Imanol Jaca, para assistir ao desmanche de um vão de Rubia Gallega. Sala de Corte > Pç. Dom Luís I, Lisboa > 26 set, qui 18h30-19h30 (masterclass), 20h (jantar) >

Luís Gaspar é o chefe anfitrião do jantar Esta Carne que eu Amo!, com uma ementa de carne de vaca Vieja e Gallega a ser servida às 20 horas na Sala da Corte, já nesta quinta, 26. Para os interessados, haverá uma masterclass orientada pelo cortador de carne espanhol Imanol Jaca, para assistir ao desmanche de um vão de Rubia Gallega. Sala de Corte > Pç. Dom Luís I, Lisboa > 26 set, qui 18h30-19h30 (masterclass), 20h (jantar) >

Luís Gaspar é o chefe anfitrião do jantar Esta Carne que eu Amo!, com uma ementa de carne de vaca Vieja e Gallega a ser servida às 20 horas na Sala da Corte, já nesta quinta, 26. Para os interessados, haverá uma masterclass orientada pelo cortador de carne espanhol Imanol Jaca, para assistir ao desmanche de um vão de Rubia Gallega. Sala de Corte > Pç. Dom Luís I, Lisboa > 26 set, qui 18h30-19h30 (masterclass), 20h (jantar) > Reservas: inesfeijao@multiffod.pt, T. 91 001 4798 > €75 jantar (sem bebidas), €90 masterclass e jantar

Luís Gaspar é o chefe anfitrião do jantar Esta Carne que eu Amo!, com uma ementa de carne de vaca Vieja e Gallega a ser servida às 20 horas na Sala da Corte, já nesta quinta, 26. Para os interessados, haverá uma masterclass orientada pelo cortador de carne espanhol Imanol Jaca, para assistir ao desmanche de um vão de Rubia Gallega. Sala de Corte > Pç. Dom Luís I, Lisboa > 26 set, qui 18h30-19h30 (masterclass), 20h (jantar) > Reservas: inesfeijao@multiffod.pt, T. 91 001 4798 > €75 jantar (sem bebidas), €90 masterclass e jantar

Luís Gaspar é o chefe anfitrião do jantar Esta Carne que eu Amo!, com uma ementa de carne de vaca Vieja e Gallega a ser servida às 20 horas na Sala da Corte, já nesta quinta, 26. Para os interessados, haverá uma masterclass orientada pelo cortador de carne espanhol Imanol Jaca, para assistir ao desmanche de um vão de Rubia Gallega. Sala de Corte > Pç. Dom Luís I, Lisboa > 26 set, qui 18h30-19h30 (masterclass), 20h (jantar) > Reservas: inesfeijao@multiffod.pt, T. 91 001 4798 > €75 jantar (sem bebidas), €90 masterclass e jantar

Luís Gaspar é o chefe anfitrião do jantar Esta Carne que eu Amo!, com uma ementa de carne de vaca Vieja e Gallega a ser servida às 20 horas na Sala da Corte, já nesta quinta, 26. Para os interessados, haverá uma masterclass orientada pelo cortador de carne espanhol Imanol Jaca, para assistir ao desmanche de um vão de Rubia Gallega. Sala de Corte > Pç. Dom Luís I, Lisboa > 26 set, qui 18h30-19h30 (masterclass), 20h (jantar) > Reservas: inesfeijao@multiffod.pt, T. 91 001 4798 > €75 jantar (sem bebidas), €90 masterclass e jantar

Nesta sexta, 27, às 21 horas, os chefes Miguel Castro e Silva e José Júlio Vintém juntam-se no restaurante Faz Frio para um duelo de sabores tradicionais e contemporâneos. À prova, vai estar um pargo marinado com ouriço e uma mão de vitela, preparados por Miguel Castro e Silva. A completar o menu, serão servidas outras iguarias confecionadas por José Júlio Vintém, como xara de peixe. Faz Frio > R. Dom Pedro V, 96, Lisboa > 27 set, sex 21h >

Nesta sexta, 27, às 21 horas, os chefes Miguel Castro e Silva e José Júlio Vintém juntam-se no restaurante Faz Frio para um duelo de sabores tradicionais e contemporâneos. À prova, vai estar um pargo marinado com ouriço e uma mão de vitela, preparados por Miguel Castro e Silva. A completar o menu, serão servidas outras iguarias confecionadas por José Júlio Vintém, como xara de peixe. Faz Frio > R. Dom Pedro V, 96, Lisboa > 27 set, sex 21h > Reservas:

Nesta sexta, 27, às 21 horas, os chefes Miguel Castro e Silva e José Júlio Vintém juntam-se no restaurante Faz Frio para um duelo de sabores tradicionais e contemporâneos. À prova, vai estar um pargo marinado com ouriço e uma mão de vitela, preparados por Miguel Castro e Silva. A completar o menu, serão servidas outras iguarias confecionadas por José Júlio Vintém, como xara de peixe. Faz Frio > R. Dom Pedro V, 96, Lisboa > 27 set, sex 21h > Reservas:

Nesta sexta, 27, às 21 horas, os chefes Miguel Castro e Silva e José Júlio Vintém juntam-se no restaurante Faz Frio para um duelo de sabores tradicionais e contemporâneos. À prova, vai estar um pargo marinado com ouriço e uma mão de vitela, preparados por Miguel Castro e Silva. A completar o menu, serão servidas outras iguarias confecionadas por José Júlio Vintém, como xara de peixe. Faz Frio > R. Dom Pedro V, 96, Lisboa > 27 set, sex 21h > Reservas:

O chefe Vitor Adão, em conjunto com Henrique Mouro, Helena Ventura, António Loureiro e José Júlio Vintém (restaurante TombaLobos, em Portalegre), vão preparar uma cabidela, prato emblemático da gastronomia portuguesa e dado a várias interpretações. O jantar está marcado para o Plano Restaurante, no bairro da Graça, nesta segunda, 30, às 20 horas. Plano Restaurante > R. da Bela Vista à Graça, 128, Lisboa > 30 set, seg 20h >

O chefe Vitor Adão, em conjunto com Henrique Mouro, Helena Ventura, António Loureiro e José Júlio Vintém (restaurante TombaLobos, em Portalegre), vão preparar uma cabidela, prato emblemático da gastronomia portuguesa e dado a várias interpretações. O jantar está marcado para o Plano Restaurante, no bairro da Graça, nesta segunda, 30, às 20 horas. Plano Restaurante > R. da Bela Vista à Graça, 128, Lisboa > 30 set, seg 20h > Reservas:

O chefe Vitor Adão, em conjunto com Henrique Mouro, Helena Ventura, António Loureiro e José Júlio Vintém (restaurante TombaLobos, em Portalegre), vão preparar uma cabidela, prato emblemático da gastronomia portuguesa e dado a várias interpretações. O jantar está marcado para o Plano Restaurante, no bairro da Graça, nesta segunda, 30, às 20 horas. Plano Restaurante > R. da Bela Vista à Graça, 128, Lisboa > 30 set, seg 20h > Reservas:

O chefe Vitor Adão, em conjunto com Henrique Mouro, Helena Ventura, António Loureiro e José Júlio Vintém (restaurante TombaLobos, em Portalegre), vão preparar uma cabidela, prato emblemático da gastronomia portuguesa e dado a várias interpretações. O jantar está marcado para o Plano Restaurante, no bairro da Graça, nesta segunda, 30, às 20 horas. Plano Restaurante > R. da Bela Vista à Graça, 128, Lisboa > 30 set, seg 20h > Reservas:

A Lisbon Food Week encerra com um jantar dedicado à gastronomia do Sul. No dia 4 de outubro, à mesa da Taberna Albricoque, servem-se pratos típicos algarvios, como o xerém de berbigão da Ria Formosa, ostra de Alvor fumada com creme de castanhas piladas, carapau alimado ou ovas de polvo. O menu, confecionado pelos chefes Bertílio Gomes (Taberna Albricoque) e Leonel Pereira (restaurante São Gabriel, em Almancil, com uma Estrela Michelin) termina com gelado de folar de Olhão e alfarroba, laranja e medronho. Taberna Albricoque > R. Caminhos de Ferro, 98, Lisboa > 4 out, sex 20h >

A Lisbon Food Week encerra com um jantar dedicado à gastronomia do Sul. No dia 4 de outubro, à mesa da Taberna Albricoque, servem-se pratos típicos algarvios, como o xerém de berbigão da Ria Formosa, ostra de Alvor fumada com creme de castanhas piladas, carapau alimado ou ovas de polvo. O menu, confecionado pelos chefes Bertílio Gomes (Taberna Albricoque) e Leonel Pereira (restaurante São Gabriel, em Almancil, com uma Estrela Michelin) termina com gelado de folar de Olhão e alfarroba, laranja e medronho. Taberna Albricoque > R. Caminhos de Ferro, 98, Lisboa > 4 out, sex 20h > Reservas:

A Lisbon Food Week encerra com um jantar dedicado à gastronomia do Sul. No dia 4 de outubro, à mesa da Taberna Albricoque, servem-se pratos típicos algarvios, como o xerém de berbigão da Ria Formosa, ostra de Alvor fumada com creme de castanhas piladas, carapau alimado ou ovas de polvo. O menu, confecionado pelos chefes Bertílio Gomes (Taberna Albricoque) e Leonel Pereira (restaurante São Gabriel, em Almancil, com uma Estrela Michelin) termina com gelado de folar de Olhão e alfarroba, laranja e medronho. Taberna Albricoque > R. Caminhos de Ferro, 98, Lisboa > 4 out, sex 20h > Reservas:

A Lisbon Food Week encerra com um jantar dedicado à gastronomia do Sul. No dia 4 de outubro, à mesa da Taberna Albricoque, servem-se pratos típicos algarvios, como o xerém de berbigão da Ria Formosa, ostra de Alvor fumada com creme de castanhas piladas, carapau alimado ou ovas de polvo. O menu, confecionado pelos chefes Bertílio Gomes (Taberna Albricoque) e Leonel Pereira (restaurante São Gabriel, em Almancil, com uma Estrela Michelin) termina com gelado de folar de Olhão e alfarroba, laranja e medronho. Taberna Albricoque > R. Caminhos de Ferro, 98, Lisboa > 4 out, sex 20h > Reservas:

O programa do festival inclui ainda os dez melhores restaurantes lisboetas onde o polvo é rei à mesa. Da lista, destaca-se a Taberna Moderna, que serve Polvo à Galega. Já no restaurante A Cevicheria, do chefe Kiko Martins, no Príncipe Real, o prato que vai estar à prova é Causa de Polvo. E na Petisqueira Matateu, no Estádio do Restelo, há Polvo no Espeto. Da rota, fazem ainda parte os restaurantes Optimista, Tasca da Esquina, Taberna Moderna, Adega da Bairrada, Tsukiji Restaurante Sake & Wine Bar, Frade dos Mares e Plano Restaurante.

O programa do festival inclui ainda os dez melhores restaurantes lisboetas onde o polvo é rei à mesa. Da lista, destaca-se a Taberna Moderna, que serve Polvo à Galega. Já no restaurante A Cevicheria, do chefe Kiko Martins, no Príncipe Real, o prato que vai estar à prova é Causa de Polvo. E na Petisqueira Matateu, no Estádio do Restelo, há Polvo no Espeto. Da rota, fazem ainda parte os restaurantes Optimista, Tasca da Esquina, Taberna Moderna, Adega da Bairrada, Tsukiji Restaurante Sake & Wine Bar, Frade dos Mares e Plano Restaurante.

O programa do festival inclui ainda os dez melhores restaurantes lisboetas onde o polvo é rei à mesa. Da lista, destaca-se a Taberna Moderna, que serve Polvo à Galega. Já no restaurante A Cevicheria, do chefe Kiko Martins, no Príncipe Real, o prato que vai estar à prova é Causa de Polvo. E na Petisqueira Matateu, no Estádio do Restelo, há Polvo no Espeto. Da rota, fazem ainda parte os restaurantes Optimista, Tasca da Esquina, Taberna Moderna, Adega da Bairrada, Tsukiji Restaurante Sake & Wine Bar, Frade dos Mares e Plano Restaurante.

O programa do festival inclui ainda os dez melhores restaurantes lisboetas onde o polvo é rei à mesa. Da lista, destaca-se a Taberna Moderna, que serve Polvo à Galega. Já no restaurante A Cevicheria, do chefe Kiko Martins, no Príncipe Real, o prato que vai estar à prova é Causa de Polvo. E na Petisqueira Matateu, no Estádio do Restelo, há Polvo no Espeto. Da rota, fazem ainda parte os restaurantes Optimista, Tasca da Esquina, Taberna Moderna, Adega da Bairrada, Tsukiji Restaurante Sake & Wine Bar, Frade dos Mares e Plano Restaurante.

Na LX Factory, mais de quatro dezenas de convidados vão cozinhar ao vivo, apresentar projetos, descorrer sobre um produto, ideia ou desafio, nos diversos palcos a funcionar em simultâneo. Do programa do Congresso dos Cozinheiros, marcado para este domingo e segunda, dias 29 e 30, destaque para a presença dos irmãos gémeos do Twins Garden (19º Melhor Restaurante do Mundo), em Moscovo; e da chefe brasileira Manu Buffara, promessa brasileira do momento com o trabalho que tem desenvolvido no Manu, em Curitiba, onde cozinha maioritamente com produtos paranaenses