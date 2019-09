Phenomena, Soalheiro Nature e Papa Figos: Três vinhos com frescura

Três vinhos com perfis distintos e méritos desiguais, mas todos sérios e desafiantes. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Frescura é uma qualidade do vinho que tem de estar presente qualquer que seja o tipo, o estilo, a cor ou a idade deste. O termo surge aqui no sentido mais puro que se aplica ao vinho, apontando-lhe uma característica essencial, tão positiva como diferenciadora (noutra aceção, talvez a mais popular, frescura corresponde a baixa temperatura, o que é outra conversa). Os três vinhos que apresentamos – dois verdadeiramente inovadores: Phenomena Rosé e Soalheiro Nature Alvarinho Branco; um com modelo estabelecido e consistente: Papa Figos Branco – diferem muito entre si, mas todos se caracterizam pela sua frescura revigorante.

O Phenomena é um vinho feito para mostrar o outro lado dos rosés, com garra, acidez viva, mineralidade vincada, aromas de fruta e de compota bem associados à barrica, muito original e personalizado, apto para envelhecer e capaz de acompanhar toda a refeição. Mais uma obra da dupla de enólogos e, neste caso, produtores Celso Pereira/Jorge Alves, que não resiste à experimentação, saindo do classicismo em busca do moderno, mas sempre com os pés assentes no Douro. Não nasceu para ser consensual o Soalheiro Nature, que os seus criadores pretendem ver “entre o que foi o vinho do passado e o que poderá ser o vinho do futuro”. Feito com uvas da casta Alvarinho, sem adição de sulfitos, com fermentação alcoólica e malolática completa, engarrafado sem filtração e, por isso, sujeito a depósito, é de intervenção mínima. Criado no Douro, o Papa Figos já é uma referência da Casa Ferreirinha, clássico no perfil, atual na elegância e no gosto.

Phenomena Pinot Noir Rosé 2018

Exclusivamente de uvas de uma casta estrangeira, Pinot Noir, mas com personalidade moldada pelo terroir onde ela cresce, no Douro. Começa por cativar com a cor rosada, depois com o aroma complexo, e, por fim, com o paladar intenso a que o volume, a acidez, a fruta e a mineralidade dão uma garra voluptuosa. Irresistivelmente gastronómico. €25

Soalheiro Nature Pur Terroir Alvarinho Branco 2018

Cem por cento Alvarinho, sem adição de sulfitos, de aspeto brilhante, cor citrina profunda, aroma intenso com notas de fruta, um toque vegetal e boa mineralidade, paladar complexo e macio com final que não deixa ninguém indiferente. A pedir pratos de peixe e carnes brancas. €16

Papa Figos Branco 2018

Quatro castas brancas do Douro na origem deste vinho branco elegante. Tem cor citrina com tons esverdeados, aroma floral e frutado de média intensidade, paladar cheio e fresco, marcado pela boa acidez e pela fruta, com final muito agradável. Gastronómico, vai bem com pratos de peixe e saladas. €6,49