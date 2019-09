Na Companhia das Conservas, em Matosinhos, os petiscos servem-se na fábrica

No novo bistro e loja da Portugal Norte, as conservas são as protagonistas da ementa, com assinatura do chefe de cozinha José Cordeiro. E, quem queira, pode ainda visitar a fábrica

Desde o final do passado mês de maio que é possível almoçar e petiscar fora de horas na Companhia das Conservas, em Matosinhos. O que começou por ser o showroom da Conservas Portugal Norte e foi crescendo depois para loja, transformou-se agora num bistro, onde as conservas são protagonistas de pratos originais, num menu assinado pelo chefe José Cordeiro. “Não é um lugar de tapas com conservas”, nota Rodrigo Souza, neto do proprietário e filho dos atuais administradores da Portugal Norte.

No centro da sala da Companhia das Conservas – onde cabem o bistro e a loja (todos os produtos estão à venda), com grandes janelas para a rua –, encontra-se o balcão, em forma de lata. É um elemento central do projeto, onde se acomoda a cozinha e da qual surgem os pratos e os petiscos confecionados com as conservas, produzidas na fábrica, ao lado. Para picar, durante a tarde, há baos de sardinha em molho teriyaki (€4), tapioca de filetes de atum com cebola e louro (€4) e ovos mexidos com filetes de cavala em molho vilão (€4). “Tentamos mostrar a grande versatilidade das conservas”, sublinha Rodrigo Souza.

Ao almoço, além do menu executivo, à base de conservas, com sopa, prato, bebida e café (€8,50), funciona a ementa Tenha Lata para Escolher. Primeiro, seleciona-se a conserva – são mais de 40, das marcas Briosa, Dama (feitas com ingredientes biológicos) e, claro, Inês, Porthos e Conserveira, da Portugal Norte. Além de atum e cavala, há raia em molho pitau, sardinhas em molho teriyaki e biqueirão em azeite picante, por exemplo. Depois, opta-se por uma das quatro bases (€5,50): arroz de tomate, noodles, puré de aipo ou salada primavera. E está pronto o prato. À sobremesa, recomenda-se o semifrio de bolacha ou o bolo mármore (cada €1,50).

A história da centenária conserveira reflete--se na decoração, com elementos como as corrediças (onde o peixe segue para ser enlatado) em redor do balcão e máquinas antigas ainda em funcionamento, e nos materiais utilizados, como os azulejos brancos biselados e o chão de mosaico hidráulico, a lembrar a arquitetura industrial.

Companhia das Conservas > R. Sousa Aroso, 610, Matosinhos > T. 22 938 0019 > seg-sex 9h-19h, sáb 10h-19h > visitas à fábrica €2,50 a €5 (inclui degustação)