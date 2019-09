Cuidado! Há chefes a brincarem com o fogo, em Cascais

1 / 9 Luis Niza 2 / 9 Luis Niza 3 / 9 Luis Niza 4 / 9 Luis Niza 5 / 9 Luis Niza 6 / 9 Luis Niza 7 / 9 Divulgação 8 / 9 Divulgação 9 / 9 Divulgação

O chefe Dave Pynt, à frente do Burnt Ends, em Singapura, considerado o 10.º melhor restaurante da Ásia, com uma estrela Michelin, será o cabeça de cartaz do Chefs on Fire, que decorre neste sábado, 14, na Feira de Artesanato do Estoril (FIARTIL), em Cascais. Nesta segunda edição, há muitas novidades, tanto no número de chefes com estrela Michelin (há cinco, entre os dez participantes) que, desta vez, apresentam dois menus (um mais rápido, outro cozinhado mais lentamente), como no que respeita ao reforço das bandas de música. "Há pratos que levam 10, 12 e 15 horas a preparar. Era necessário ter outras sugestões de confeção mais simples», justifica Gonçalo Castel-Branco, organizador do Chefs on Fire, o festival gastronómico que tem como objetivo cozinhar lentamente com fogo, lenha e fumo, tal como nos tempos ancestrais.

Conhecido por dominar a cozinha de fogo, o australiano Dave Pynt cozinhará uma vazia baixa grelhada com tutano e salada tartar e, ainda, vieiras na brasa com molho XO. Desde que aterrou em Lisboa, na passada quarta, 11, diz Gonçalo Castel-Branco que o chefe “ainda não saiu da cozinha, onde está de volta dos preparativos”. Ao seu lado, estará o repetente João Rodrigues, do restaurante Feitoria (este ano, abriu ainda o gastrobar Rossio e o food corner no Mercado da Ribeira, em Lisboa), que ali leva um taco de aba de vaca com cebola caramelizada e em pickle. Também de Lisboa se apresenta Alexandre Silva, do Loco (prepara-se para abrir o restaurante Fogo, com uma ementa dedicada à cozinha nas brasas), que servirá um pato na brasa em bolo de caco e bolbo de aipo grelhado. Também Kiko Martins (A Cevicheria) surpreenderá com um ceviche no forno. De Santarém, chega Rodrigo Castelo (Taberna Ó Balcão), para preparar um capado, com pickles e maionese picante.

Do Porto, virão os chefes Vasco Coelho Santos (do Euskalduna Studio e Semea), outro repetente no Chefs on Fire, que servirá barriga de atum em brioche, e Nuno Castro (do Fava Tonka, em Leça da Palmeira), que cozinhará uma ementa totalmente vegetariana, como maçaroca de milho e manteiga aromatizada. De Reguengos de Monsaraz, Carlos Teixeira (chefe de cozinha da Herdade do Esporão), será o responsável pela fraca alentejana (um galináceo), milhos na chapa e romã. Já do Algarve, viajam dois chefes convidados: João Oliveira (restaurante Vistas) apresenta uma truta salmonada portuguesa, shitake, alface e creme de queijo e o pasteleiro Márcio Baltazar (restaurante Ocean), um granizado de laranja com amêndoa torrada e uma pera rocha no fogo.

Também as conversas sobre a sustentabilidade voltam a fazer parte do programa, ao longo do dia. Em colaboração com o ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas), o festival criou, em Cascais, a Mata Chefs on Fire, onde anualmente planta o equivalente ao custo de lenha utilizado nesta iniciativa. "Não haverá plástico em lado nenhum. Os pratos são feitos de bambu e cana do açúcar", afirma o organizador. Até as pulseiras, usadas para entrar no festival, são feitas a partir de plástico reciclável encontrado no fundo do mar.

A par da cozinha, haverá concertos ao vivo, com os franceses Adam Nass e os canadienses The Harpoonist and the Axe Murderer, e os portugueses Dead Combo, Miguel Araújo, Lena D’Água, Marta Ren & The Groovelvelts e Capitão Fausto. O festival conta com uma zona pensada para os mais pequenos descansarem e brincarem.

Chefes convidados

Dave Pynt (Burnt Ends, 1 estrela Michelin

João Rodrigues (Feitoria, 1 estrela Michelin)

João Oliveira (Vista Restaurante, 1 estrela Michelin)

Vasco Coelho Santos (Euskalduna Studio)

Alexandre Silva (Loco, 1 estrela Michelin)

Rodrigo Castelo (Taberna Ó Balcão)

Kiko Martins ( A Cevicheria)

Carlos Teixeira (Herdade do Esporão)

Nuno Castro (Fava Tonka)

Márcio Baltazar (Ocean - 1 estrela Michelin)



Música ao vivo

Adam Nass

The Harpoonist and the Axe Murderer

Dead Combo

Miguel Araújo

Lena D’Água

Marta Ren & The Groovelvelts

Capitão Fausto

Chefs on Fire > FIARTIL – Feira de Artesanato do Estoril, Av. Amaral, Estoril, Cascais > 14 set, sáb > €75, 6-12 anos €25, < 6 anos grátis. O bilhete inclui uma dose de cada chefe (10 doses no total) + 5 bebidas + 7 concertos