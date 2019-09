Está-se bem na esplanada do Olivier Avenida, em Lisboa

O restaurante de Olivier da Costa na Avenida da Liberdade, em Lisboa, tem um novo menu de degustação e uma esplanada renovada. Para aproveitar os últimos dias de verão

Como o verão pede refeições ao ar livre, o restaurante de Olivier da Costa na Avenida da Liberdade, no piso térreo do hotel Avani, em Lisboa, deu uma boa volta à sua esplanada. Do piso às paredes, o espírito é o de um jardim, chique quanto baste, ambiente simpático nas noites mais quentes. A acompanhar a renovação, um novo menu de degustação, apenas disponível às sextas e aos sábados ao jantar.

Nas entradas, destaca-se a terrina de foie gras, o húmus e a babaganoush (com beringela assada, tahine e limão). De seguida, uns (muito saborosos) ovos mimosa e, do mar, um carpaccio de polvo. Para acompanhar o prato de carne (tagliatta de panado do lombo de novilho), um festim de pequenos pratos: taboulé, ratatouille com feta, salada verde com requeijão e salada de beterraba, maçã e aipo.

Tudo para ir provando, uma e outra vez, à medida dos gostos e, sobretudo, ao sabor da conversa. Por fim, para os particularmente gulosos, uma sobremesa que convém partilhar: churros, minibolas de Berlim com Nutella, gelado e fruta (tivemos sorte, no dia em que a VISÃO Se7e lá esteve, havia cerejas do Fundão). Depois, a noite não tem de ficar por aqui. Após o jantar, se apetecer, de copo na mão, ao som de música ambiente, também se está bem.

Olivier Avenida > Hotel Avani > R. Júlio César Machado 7, Lisboa > T. 21 317 4105 > €40 (sem bebidas e com oferta de duas horas no estacionamento do hotel)